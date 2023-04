A-Z: veröffentlichen ein neues Video für den Song „Run Away“

A-Z gaben den Fans die Möglichkeit, Inhalte für das 6. Musikvideo der Band aus ihrem selbstbetitelten Debütalbum einzureichen!

Seht euch hier das neue Musikvideo zum Song Run Away aus dem Debütalbum von A-Z an, das am 12. August 2022 erschienen ist:

„Eines der großartigen Dinge an Musik ist, dass sie von jedem Zuhörer anders interpretiert werden kann“, sagte Zonder. „Mit der Veröffentlichung des Videos zu Run Away wollte ich unseren großartigen Fans die Möglichkeit geben, mitzuteilen, was der Song für sie bedeutet. Das Video zu Run Away basiert auf von Fans generierten Bildern und Videos, und das Ergebnis ist eine lustige, frische Sicht auf den Song aus ihrer Perspektive.“

A-Z arbeiten derzeit am zweiten Album der Band mit einer Besetzung von Weltklasse-Musikern, die in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden soll. Die Fans können davon ausgehen, dass das neue Material härter ausfallen wird und zwei Gitarristen zum Einsatz kommen werden, während gleichzeitig Platz für großartigen Gesang und Refrains bleibt. Nach der Veröffentlichung des zweiten Albums wollen A-Z auch auf Tournee gehen.

„Einige der neuen Songs haben wir einer Gruppe angesehener Freunde und Musiker vorgestellt“, so Zonder. „Sie sind sich einig, dass es sich um Musik auf höchstem Niveau handelt, die sogar sie überrascht hat, wie gut die Songs die Härte und den Prog der 1970er Jahre mit der heutigen Zeit verbinden.“

Das aktuelle, selbstbetitelte Album von A-Z kann vollständig gestreamt werden unter: metalblade.com/a-z

