Alcest: kündigen „Ecailles De Lune“-Tour für Herbst 2023 an und teilen Video-Portrait

Nach einer ausgiebigen Festivalsaison im letzten Jahr und einer gerade abgeschlossenen Südamerika-Tournee haben sich die französischen Post Black Metaller Alcest etwas Zeit genommen, um über ihre reiche Vergangenheit als einer der visionärsten Metal-Acts der Welt nachzudenken. Die Band ist stolz darauf, ihre Ecailles De Lune 10th Anniversary Tour anzukündigen, die zuvor mehrmals verschoben worden war. Das zweite Studioalbum von Alcest wurde im März 2010 unter großem Beifall veröffentlicht, und die Tour zu Ehren dieses Meilensteins in ihrer beeindruckenden Diskografie wurde mehrfach verschoben.

2023 wird die Band endlich auf Tour sein, um Ecailles De Lune zusammen mit ihren Special Guests The Devil’s Trade zu feiern.

Neige erklärt:

„Nach dem Erfolg unserer Bataclan-Show in Paris anlässlich des Jubiläums von Ecailles De Lune haben wir beschlossen, eine richtige Tournee durch ganz Europa zu machen. Wir können es kaum erwarten, dieses Album in seiner Gesamtheit zu spielen, sowie ausgewählte Stücke von all unseren anderen Alben!

Wir freuen uns sehr, diese Ecailles De Lune 10th Anniversary Tour in Europa zusammen mit The Devil’s Trade anzukündigen. Wir können es kaum erwarten, die Songs dieses Albums, das für uns etwas ganz Besonderes ist, für euch zu spielen, ebenso wie andere aus unserer restlichen Diskographie.“

Zusammen mit der Ankündigung teilten Alcest am 24. April ein Videoporträt, das den Schleier lüftet und der Öffentlichkeit einen tieferen Einblick in die Gedanken und die Motivation eines herausragenden Musikers gibt. Ihr könnt das Video hier finden:

Hier könnt Ihr das Bandpaket an einem der folgenden Termine erleben:

29.09. FR Metz, La Bam

30.09. BE Bruges, Cactus Club

01.10. DE Hamburg, Knust

03.10. DK Copenhagen, Lille Vega

04.10. NO Oslo, Parkteatret

05.10. SE Stockholm, Fryhuset Klubben

07.10. DE Dresden, Reithalle

08.10. PL Poznan, 2Progi

09.10. PL Wroclaw, Stary Klasztor

10.10. DE Hannover, Musikzentrum

11.10. DE Frankfurt, Zoom

13.10. NL Nijmegen, Soulcrusher

14.10. FR Lille, L’Aeronef

15.10. UK Manchester, Academy 2

16.10. UK Bristol, SWX

17.10. UK Brighton, Concorde 2

19.10. FR Vaureal, Le Forum

20.10. FR St Nazaire, Le VIP

21.10. FR Rouen, Le 106

22.10. FR Savigny-Le-Temple, L’Empreinte

Die Tickets sind jetzt im Verkauf, hier erhältlich:

https://linktr.ee/alcest_tour

Über Alcest:

Für den Hauptsongwriter und Frontmann Neige war Alcest schon immer ein Tor zum Jenseits, ein Mittel zur Erforschung seiner Spiritualität. Als elementares Duo, das durch den langjährigen Schlagzeuger und kreativen Vertrauten Winterhalter vervollständigt wird, scheinen Alcest ihre Zehen in eine Vielzahl musikalischer Genres zu tauchen, ohne jemals ganz hineinzupassen. „In der Metal-Szene ist Alcest eine seltsame Band, in der Indie-/Post-Rock-Szene ist Alcest eine seltsame Band – wir passen nie ganz hinein“, meint Neige. „So fühle ich mich im Leben, immer ein Außenseiter; das ist kein Problem, es ist einfach so.“

Die Band veröffentlichte im Oktober 2019 ihr letztes Album Spiritual Instinct, ein seelenergreifendes Meisterwerk, dessen Nachfolger bereits in Arbeit ist.

Alcest sind:

Neige – Gesang, Gitarre, Bass, Synths

Winterhalter – Schlagzeug

Alcest online:

www.alcest-music.com

www.facebook.de/alcest.official

www.instagram.com/alcestofficial