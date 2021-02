Accept: neues Album „Too Mean To Die“ erreicht weltweit Top-10-Chart-Platzierungen

Am 29. Januar haben Accept ihr neues Album Too Mean To Die via Nuclear Blast veröffentlicht, das nun weltweit Top-10-Einträge in den offiziellen Verkaufs- und Streaming-Charts verzeichnet.



„Wir sind komplett überwältigt von der großartigen Resonanz und dem fantastischen Feedback auf Too Mean To Die und unser Dank geht an alle unsere Fans weltweit“, kommentiert Wolf Hoffman.



Top Chart Resultate:

#1 USA Hard Music / #4 Rock / #12 aktuelle Alben

#2 Deutschland

#3 UK (Rock)

#4 Finnland / #2 Physisch

#4 Schweiz

#7 Schweden 7 / #1 Rock / #1 Physisch

#8 Japan

#9 Österreich

#10 Polen



Streaming / Download Charts

iTunes

#1 Deutschland Top 200 Metal / #1 Top 200 Rock / #3 Top 200 Alle Genres

#1 Schweiz Top 200 Alle Genres / #1 Top 200 Rock

#1 Österreich Top 200 Metal / #2 Top 200 Rock

#1 US Top 200 Metal / #2 Top 200 Rock / #8 Top 200 Alle Genres

#1 Kanada Top 200 Metal / #1 Top 200 Rock / #4 Top 200 Alle Genres

#1 Schweden Top 200 Rock / #2 Top 200 Alle Genres

#1 Norwegen Top 200 Alle Genres / #1 Top 200 Rock

#1 Russland Top 200 Alle Genres

#1 AustralienTop 200 Metal / #2 Top 200 Rock / #8 Top 200 Alle Genres

#1 Brasilien Top 200 Rock / #6 Top 200 Alle Genres

#2 UK Top 200 Rock

#2 Mexiko Top 200 Rock / #10 Top 200 Alle Genres

#6 Japan Top 200 Rock



Deezer

#7 US Top 300 Alle Genres





Apple Music

#1 Norwegen

#1 Luxemburg

#2 Deutschland

#2 Schweden

#2 Usbekistan

#2 Singapur

#4 Peru

#5 Spanien

#5 Bulgarien

#6 Österreich

#6 Estland

#6 Slowakei

#7 Finnland

#7 Japan

#8 Russland

#9 Dänemark

#10 Brasilen

#10 Honduras



Kein Zweifel: Mit Too Mean To Die spielen Accept ein weiteres Mal ganz vorne in der Champions League des Genres mit. Wolf Hoffmann & Co. präsentieren der (Musik-)Welt Anfang 2021 elf Meisterwerke – elf Songs für die Ewigkeit! Virus hin oder her…



Denn, so Wolf Hoffmann: „We are too mean to die! Unkraut vergeht nicht! Accept lassen sich nicht unterkriegen!“



Hier kannst Du Dir das Album sichern: http://nblast.de/Accept-TooMeanToDie



Und hier hast Du sogar die Chance, noch eines dieser Alben zu gewinnen: www.accepttoomeantodie.com

