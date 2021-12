Addict: „Bang Or Die“ – das neue Album der Thrasher ab sofort auf limitiertem Vinyl erhältlich

Addict sind pure fuckin Old School Thrash Metal since 2014. Addict haben nach ihrem Labeldeal mit dem Andernacher Undergroundlabel A Chance For Metal Records am 24.09.2021 ihr Album Bang Or Die auf CD herausgebracht. Hier kommt ihr zu unserem Review.

Ab sofort ist Bang Or Die auch auf farbigem Vinyl in einer Auflage von nur 300 Stück erhältlich! Das ideale Weihnachtsgeschenk für den Thrasher!

Das Vinyl gibt es für 22 Euro zzgl. Versand (6,90 Euro) nur über die Band und ihr könnt es hier ordern: https://addictmetal.bigcartel.com oder per Mail addict.metal@gmx.de

Addict sind:

Gitarre, Gesang – Patrick Schöne

Gitarre – Loc Tran

Bass – Mike Wiederstein

Schlagzeug – Ronny Zeche