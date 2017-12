Wie jedes Jahr, ermitteln wir die Gewinner unseres Adventskalenders immer an dem folgenden Adventssonntag. Heute sind somit die Gewinner der Türchen 01.12.2017 bis 02.12.2017 gezogen worden.

Alle Glücklichen wurden per E-Mail benachrichtigt.

Es folgt die Liste der Gewinner:

Tag 01: Holger K. aus Böblingen

Tag 02: Kai Sch. aus Hannover

03.12. – 09.12.2017 – werden am 10.12.2017 ausgelost

10.12. – 16.12.2017 – werden am 17.12.2017 ausgelost

17.12. – 26.12.2017 – werden am 27.12.2017 ausgelost

Bedenkt, dass unser Adventskalender auch dieses Jahr wg. der hohen Nachfrage um zwei Tage erweitert wurde. Wir wünschen allen Gewinnern viel Spaß mit den Preisen und drücken allen Teilnehmern weiterhin die Daumen für die noch folgenden 24 Verlosungen.

Kommentare

Kommentare