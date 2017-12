Ihr wollt BEHEMOTH, Ihr bekommt BEHEMOTH! Nach dem Überalbum ‘The Satanist’ aus dem Jahre 2014 werden die Polen um Zeremonienmeister Nergal kommenden August brandneues Material mit nach Dinkelsbühl bringen.

Die Bühnenshow wird unter Garantie bombastisch. Das ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. Wir werden beim SUMMER BREEZE Open Air 2018 dank Nergal, Inferno Orion und Seth in den Genuss dunkelster Todesmaterie kommen und nach über einem viertel Jahrhundert Bandgeschichte brennen die Flammen höher als je zuvor und werden den Nachthimmel über dem SUMMER BREEZE erleuchten. Seid Ihr bereit? Dann tretet näher und huldigt dem zähesten unter den düsteren Monstern. Wir lassen BEHEMOTH auf Euch los! Freuet Euch!

Party und Piraterie auf und vor der Bühne beim SUMMER BREEZE Open Air 2018 gefällig? ALESTORM bringen Heavy Metal, Thrash Riffs und in Südseerum getränkte, wirbelnde Haarschöpfe nach Dinkelsbühl. „Die Schotten dichtmachen“ war noch nie so mehrdeutig! Saufen, headbangen, grölen – zur Musik dieser Truppe lässt sich vortrefflich so benehmen, wie es früher auf jedem Freibeuterkahn zugegangen sein muss. Raue Sitten, die richtig Spaß machen. Mit ALESTORM beim SUMMER BREEZE wird das eine glasklare Angelegenheit. Lasst uns auf den mittelfränkischen Feldern den verrücktesten Piratenhafen der Welt errichten. Wir sind mit dem SUMMER BREEZE Open Air zwar ziemlich weit weg von den Weltmeeren, das ist mit ordentlich Feuerwasser aber definitiv zu vernachlässigen. We are here to drink your beer!

Holy mother of space! Erhebt Eure Hörner und lasst Euch vom todesmetallischen Traktorstrahl in die dunkelsten Ecken des Universums entführen, denn dort geht es um Blastbeats, übermenschlich ausgeprägte Nackenmuskeln, wirbelnde Haarschöpfe und eine verdammt gute Zeit. ORIGIN bringen dieses Erlebnis mit nach Dinkelsbühl und wir sind sowas von bereit!

Die Metallpresse schreibt ORIGIN unter anderem „absolute Kontrolle über ihre Instrumente“ und eine ultra-präzise Brutalität zu. Wir stimmen zu. Begrüßt die Amerikaner im August auf dem SUMMER BREEZE Open Air 2018. Es geht kaum technischer, es geht kaum brutaler. Das Technical Brutal Death Metal Optimum wird erreicht. Das wird groß!

DIE Reibeisenstimme und Heavy Metal-Institution aus Deutschland wird 2018 beim SUMMER BREEZE zu Gast sein! Die Rede ist natürlich von Udo Dirkschneider, der mit DIRKSCHNEIDER in Dinkelsbühl seine letzte Deutschlandshow bestreiten wird!

Das wird mit Sicherheit eine geile und mehr als erinnerungswürdige Show, denn bekanntlich performt der ehemalige Accept-Frontmann Udo Dirkschneider mit DIRKSCHNEIDER alle Accept-Klassiker, die die Metal-Szene einst so geprägt haben und mit denen wohl die meisten von Euch und uns aufgewachsen sind! Das wird eine Best Of Teutonic Heavy Metal-Party mit Klassikern wie ’Fast As A Shark’, ’Balls To The Wall’ oder ’Princess Of The Dawn’! Ölt Eure Stimmbänder, DIRKSCHNEIDER werden Euch bei ihrer vorerst allerletzten Show auf deutschem Boden alles abverlangen! Heidi Heido Heida, Ihr wisst Bescheid!

