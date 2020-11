Adventskalender 2020 – Tür 1

Liebe Freunde der gepflegten Musik, es ist wieder Zeit für den Time For Metal-Adventskalender. Auch in diesem Jahr haben wir – in Zusammenarbeit mit unseren Partnern und einigen Bands – ein paar wunderbare Pakete geschnürt, die ihr mit etwas Glück gewinnen könnt. Lasst euch überraschen und seht nachstehend, was sich hinter dem 1. Türchen verbirgt:

Inhalt Türchen 1

Name Art Informationen Devil May Care – Echoes Audio-CD Smile And Burn – Action Action Audio-CD handsigniert Domination Black – Judgement IV Audio-CD Bonjour Tristesse – Par Un Sourir Audio-CD Nocte Obducta – Umbriel (Das Schweigen Zwischen Den Sternen) Audio-CD Spite Fuel – Dreamworld Collapse Audio-CD Ctulu – Sarkomand Audio-CD Kain – Seele Audio-CD Suidakra – Echoes Of Yore Audio-CD Angelcrypt – Dawn Of The Emperor Audio-CD Noisolution – Not Established Since 1995 Promo-CD Hämatom – Maskenball Live Audio-CD Vagrant Queen – Staffel 1 Serien-Blu-ray Disc Wodqa – Spirituose In Der Dose Reiner Wodka 1000ml / 40 Vol. Wodqa – Spirituose In Der Dose Dosenöffner Kleine Marie Tragetasche Ficken Gutscheincode Ficken Code-Karte The Weight – In Control Audio-CD Brüder 4 Brothers – Brotherhood Audio-CD Axel Rudi Pell – Sign Of The Times Audio-CD Hörn Patch Schriftzug Axel Rudi Pell T-Shirt Schwarz – Größe Male L Arch Enemy – Will To Power Vinyl inkl. CD Exat / Skanutz / Dead Shepherd / 51 Grad – Split Sampler Promo-CD Time For Metal – Logo Tank Top Schwarz – Größe Girl L Time For Metal – This Is Metal 1.0 Zipper Schwarz – Größe Male S Time For Metal – This Is Metal 2.0 T-Shirt Schwarz – Größe Male M Time For Metal – Caution Schnutenpulli Schwarz – Größe Adult Unisex Time For Metal / Leise War Gestern Button Set Schwarz / Weiß

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosungen enden immer am folgenden Adventssonntag, den 6. Dezember 2020!

Teilnehmen:

