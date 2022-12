Adventskalender 2022 – Türe 11

Wenn das nicht mal ein genialer Auftakt ist. Mit 38 Artikeln ist die erste Türe dieses Jahr wirklich reichlich befüllt. Dabei sind Bands wie Betontod, Rage, Sodom und eine Flasche eines Likörs, welcher in Deutschland so nicht mehr erhältlich ist.

Wie in den Jahren zuvor könnt ihr – mit etwas Glück – tolle Metal-Überraschungen gewinnen. Schaut dazu jeden Tag bei uns vorbei und erfahrt, was es zu gewinnen gibt!

Inhalt Türchen 11

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 4. Dezember 2021!

Saturday 18th of December 2021 12:00:00 AM

Teilnahmen:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.