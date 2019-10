Aenimus: enthüllen ‚Between Iron And Silver‘-Schlagzeugplaythrough + werden sich am 14. November mit Ensiferum auf »Path To Victory Tour« begeben!

Die Bay Area-Metaller Aenimus freuen sich, heute das Schlagzeugplaythrough ihres Songs ‚Between Iron And Silver‘, der auch auf ihrem Zweitwerk »Dreamcatcher« zu finden ist, präsentieren zu können. Seht euch das Video von Cody Pulliam hier an: https://www.youtube.com/watch?v=pFdcDBGSGhI

Cody Pulliam kommentiert: „Endlich können wir euch mein Playthrough von ‚Between Iron And Silver‘, eines unserer »Dreamcatcher«-Favoriten, vorstellen! Dieser Song war eine echte Herausforderung für mich, da ich genau wissen wusste, wann ich als Schlagzeuger schnell sein und in den Vordergrund treten und wann ich mich zurücklehnen und den anderen Instrumenten den Vorrang lassen musste. Ein großes Dankeschön an Chris P. Billz und Jeremy Klein von den Abyssal Lair Studios, die mir enorm bei der Realisierung dieses Videos geholfen haben. Viel Spaß beim Anschauen!“



»Path To Victory Tour«

w/ Ensiferum, Kalmah, Abigail Williams

14.11. USA Richmond, VA – The Broadberry

15.11. USA Reading, PA – Reverb

16.11. CDN Ottawa, ON – Mavericks

17.11. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

18.11. CDN Toronto, ON – The Opera House

19.11. USA Chicago, IL – Reggies

20.11. USA Kansas City, MO – The Riot Room

21.11. USA Denver, CO – The Oriental Theater

23.11. CDN Calgary, AB – Dickens

24.11. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

25.11. USA Seattle, WA – El Corazón

26.11. USA Portland, OR – Bossanova Ballroom

27.11. USA Oakland, CA – Metro Operahouse

29.11. USA Los Angeles, CA – Echoplex

30.11. USA San Diego, CA – Brick By Brick

01.12. USA Meza, AZ – Club Red

02.12. USA El Paso, TX – Rockhouse Bar & Grill

03.12. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

05.12. USA Lexington, KY – Manchester Music Hall

06.12. USA TBA

07.12. USA Boston, MA – Paradise Rock Club

08.12. USA New York, NY – Warsaw

Holt euch »Dreamcatcher« jetzt: nuclearblast.com/aenimus-dreamcatcher

Mehr zu »Dreamcatcher«:

‚Before The Eons‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=ob-qUFQkbFc

‚The Dark Triad‘ OFFIZIELLER TRACKSTREAM:

https://www.youtube.com/watch?v=RYklEWMLN3M

‚Eternal [feat. Sims Cashion]‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=1ILEiHOGiSo

»Dreamcatcher« – Tracklist:

01. Before The Eons

02. Eternal

03. The Ritual

04. My Becoming

05. The Dark Triad

06. Between Iron And Silver

07. The Overlook

08. Caretaker

09. Second Sight

10. Day Zero

11. Dreamcatcher

»Dreamcatcher« ist ein Konzeptalbum, für dessen Entstehung sich die Band von Horrorgeschichten und -filmen wie »Es«, »Shining«, »Hannibal« und »Dead Zone« inspirieren hat lassen. Aufgenommen wurde es von Aenimus selbst, während sich Jamie King um Mix und Mastering der Platte gekümmert hat. Zudem konnte die Truppe Mike Semesky , Jamie Hanks, Brian James, Sims Cashion und Leonardo Guzman für Gastbeiträge gewinnen.

AENIMUS sind:

Alex Green | Gesang

Sean Swafford | Gitarre

Jordan Rush | Gitarre

Seth Stone | Bass

Cody Pulliam | Schlagzeug

