Agnostic Front: Kündigen ihr zwölftes Studioalbum »Get Loud!« an

Die legendären NYHC Pioniere Agnostic Front sind zurück in der Szene mit ihrem zwölften Studioalbum Get Loud!, das am 08. November über Nuclear Blast erscheinen wird.

Zur Feier dieser Ankündigung enthüllt die Band auch ein Lyric Video zu ihrer ersten Single Spray Painted Walls, das ihr hier anschauen könnt:

Roger Miret kommentiert: „Wir freuen uns schon sehr darauf, dass alle unser neues Album »Get Loud!« hören können. Ich liebe die Songs und es fühlt sich nach einem guten Mix an, eine gute Zusammenfassung unserer gesamten Karriere! Wir haben da von vorn bis hinten 100% reingesteckt! Jeder, der daran beteiligt war hat sein Bestes gegeben! Wir sehen euch dann live, um die Songs zusammen zu feiern!“

Get Loud! wurde von Roger Miret produziert, während der alte Freund der Band, Paul Miner die Aufnahmen, das Mixing und Mastering in den Buzzbomb Studio in Orange, CA übernahm. Für das Artwork des Album kehrte die Band zum Künstler des Artwork ihres 1986er Albums Cause For Alarm​, Sean Taggart, zurück. Darauf sind die klassischen CFA​ Charaktere in moderner Frische zu sehen.

Get Loud! besteht aus 14 Tracks, denen es keinesfalls an klassischem New York Hardcore fehlt, die aber gleichzeitig eine thrashige und punkige Seite besitzen.

Get Loud! wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Digi

Vinyl Black Vinyl Picture Vinyl White (Limitiert auf 300) Blue Vinyl (Limitiert auf 300) Gold Vinyl (Limitiert auf 300) Green Vinyl (Limitiert auf 200) Red Vinyl

Red Cassette

T-Shirt

Long Sleeve Bundle Inklusive Long Sleeve Shirt & CD



Bestellt Get Loud! im Format euer Wahl hier vor: www.nuclearblast.com/agnosticfront-getloud

Pre-save das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer: https://nblast.de/AgnosticFrontPreSave

Get Loud!-Trackliste:

Spray Painted Walls Anti Social Get Loud! Conquer And Divide I Remember Dead Silence AF Stomp Urban Decay Snitches Get Stitches Isolated In My Blood Attention Pull The Trigger

Nächste Woche werden Agnostic Front ihre US Tour zur Feier des 35. Jubiläums ihres ikonischen Debütalbums Victim In Pain starten. Die erste Show wird in St. Louis am 18. September stattfinden, bevor die Band im November auch für 16 Shows nach Europa kommt.

Seht sie auf einer der folgenden Europa-Shows live:

Victim In Pain – 35th Anniversary Tour

w/ THE TAKE (*)

08.11. D Herford – X* (w/ COLDSIDE)

09.11. D Untererthal – Stäbruch Festival* (w/ COLDSIDE)

10.11. RUS Moscow – Pravda Club

11.11. RUS St. Petersburg – Mod Club

12.11. UA Kiev – Atlas

13.11. IRL Dublin – Voodoo Lounge*

14.11. UK Belfast – The Palm House*

15.11. UK Glasgow – Audio*

16.11. UK Leeds – Temple Of Boom*

17.11. UK Bristol – The Fleece*

18.11. UK Sheffield – Network

19.11. UK Birmingham – Mama Roux’s*

20.11. UK London – The Underworld Camden*

21.11. P Lisbon – RCA Club

22.11. B Sint-Niklaas – De Casino

23.11. F Saint Brieuc – Festival Ink Mas Party

Kommentare

Kommentare