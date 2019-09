Slayer: kündigen den „The Repentless Killogy“ Film und die „The Repentless Killogy, Live At The Forum In Inglewood, CA“ LP/CD an

Nachdem zwei Video-Trailer, die im Sommer erschienen sind, eine ganze Welle von Spekulationen ausgelöst haben, kündigen Slayer – Tom Araya, Kerry King, Gary Holt und Paul Bostaph – in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast Records und Prime Zero Productions, den Slayer: The Repentless Killogy Film und die begleitende LP/CD, The Repentless Killogy, Live At The Forum in Inglewood, CA. an.

Am 08. Novemer 2019 wird der Kurzfilm in Kombination mit der gesamten Slayer Show vom 05. August 2017 im Los Angeles Forum digital und als Blu-Ray erhältlich sein, während der Soundtrack des Konzerts sowohl als Doppel-LP, als auch als Doppel-CD erscheinen wird. Zusätzlich zum schwarzen Standard-Vinyl werden auch acht streng limitierte Vinylfarben erhältlich sein: Rot, Gold und Silbernes Vinyl, Rot/Schwarz & Orange Splatter, Rot/Orange Swirl, Rot/Schwarz Splatter, Gelb/Rot Corona und Schwarz/weiß Corona.

Hier könnt ihr alle Formate vorbestellen: http://nuclearblast.com/slayer-killogy

Die erste Live-Single, Repentless, ist hier zum Download und als Stream zu finden: https://nblast.de/Slayer-RepentlessLive

Seht euch auch den Trailer zu dem Film an:

Rache, Mord, Blutvergießen und Vergeltung. Der Repentless Killogy Film stammt aus der Feder von BJ McDonnell, der auch Regie führte, so, wie schon bei den drei Musikvideos You Against You, Repentless, und Pride in Prejudice von Slayers letztem Studioalbum Repentless (2015).

“Während wir an den ersten drei Videos gearbeitet haben”, kommentiert McDonnell, „wollten wir die nächsten Abenteuer von Slayer und Wyatt auf einem Nachfolger-Abum weiterführen. Aber dann haben Slayer angekündigt, dass ‘Repentless‘ das letzte Album und die letzte Tour sein würde, also sind diese Geschichte, diese Videos und letztendlich ein komplettes Live-Konzert am Ende ein perfekter Abschluss der ‘Repentless’ Abschiedstour. Das ist das Finale für SLAYER. Das ist das Ende dieser Monster.“

Kommentare

Kommentare