Five Finger Death Punch: veröffentlichen Teaser zur Europa Headlining Tour 2020 mit Hörprobe zum neuen Song „Inside Out“ vom 2020 erscheinenden Album

Zum Start des Ticketvorverkaufs ihrer bis dato größten Europatournee, veröffentlichen Five Finger Death Punch einen Tourteaser, der einen kleinen Vorgeschmack auf ihr 2020 erscheinendes neues Album gibt. Schau dir jetzt den Teaser mit der Kostprobe des Songs „Inside Out“ an:

Die Europatour wurde bereits vergangenen Montag offiziell angekündigt und wird zusammen mit Megadeth und Bad Wolves insgesamt 23 Shows in Europa, davon 6 Shows in Deutschland, und jeweils 1 Konzert in Österreich und der Schweiz umfassen. Tickets gibt es jetzt hier.

ALLE 2020 EU TOURDATES:

** 5FDP Headline Show ohne Megadeth und Bad Wolves

1/14 – Kiev, UA // Palace Of Sports **

1/16 – Moscow, RU // Adrenaline Stadium **

1/18 – St. Petersburg, RU // A2 **

1/20 – Helsinki, FI // Hartwell Arena

1/22 – Stockholm, SE // Hovet

1/23 – Oslo, NO // Spektrum

1/24 – Copenhagen, DK // Royal Arena

1/26 – Amsterdam, HL // AFAS Live

1/28 – Paris, FR // Zenith

1/30 – Cardiff, UK // Cardiff Arena

1/31 – London, UK // Wembley Arena

2/3 – Berlin, DE // Max-Schmeling Halle

2/4 – Hamburg, DE // Sporthalle

2/6 – Frankfurt, DE // Festhalle

2/8 – Oberhausen, DE // Koenig-Pilsener Arena

2/9 – Stuttgart, DE // Schleyerhalle

2/10 – München, DE // Olympiahalle

2/12 – Warschau, Poland // Torwar

2/14 – Prag, CZ // Tipsport Arena

2/16 – Milan, IT // Alcatrazz

2/17 – Zürich, CH // Hallenstadion

2/19 – Wien, AT // Stadthalle

2/20 – Budapest, HU // Budapest Sportarena

