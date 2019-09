Endseeker: veröffentlichen heute neues Album „The Harvest“

Am Freitag veröffentlichten Endseeker ihr neues Album The Harvest über Metal Blade Records! Gleichzeitig launchen die Hamburger zur Feier des Tages ein Video zum Titeltrack, zieht es euch hier rein:





The Harvest kann in den folgenden Formaten bestellt werden:

–Ltd. Digi-CD w/bonustrack

–180 g black vinyl

–Dead gold marbled vinyl (ltd. 300)

–Light grey/blue marbled vinyl (ltd. 200)

–Black/white splatter vinyl (ltd. 100/Kingsroad exclusive)

–Cool grey marbled vinyl (ltd. 100/US-exclusive)

Endseeker – Der Name steht seit 2015 für feinsten Death Metal schwedischer Machart aus Hamburg, hart wie Hafenarbeit und kompromisslos wie Hochdruckbetankung in einer Kiezkneipe …nicht zu vergessen mit literweise Herzblut gespielt.

Die Band hat sich für die Aufnahmen abermals mit Flesh Hammer Prophecy Produzent Eike Freese (Heaven Shall Burn, Deep Purple, Gamma Ray) zusammengetan, eingespielt wurden die Stücke in den Chameleon Studios zu Hamburg. Es war ein schmerzloser, angenehmer Studioaufenthalt für alle Beteiligten.

Endseeker selbst kommentieren das Album wie folgt: „Die Platte ist sehr facettenreich ausgefallen und steckt voller Überraschungen. Der Gesang ist abwechslungsreich, die Melodien gehen schnell ins Ohr, doch von Mainstream kann keine Rede sein. Unsere Einflüsse schimmern noch durch, obwohl wir hoffen, dass wir dem Ganzen einen neuen Dreh, etwas Gegenwartsrelevantes verliehen haben.“

Das Album erscheint im September, also passend zur Erntezeit, die auch in mehreren Texten zum Tragen kommt. „Im Herbst fängt die Natur an, herunterzufahren. Obst und Getreide sind reif, Felder werden abgeerntet, Mensch und Tier bereiten sich auf den Winter vor, indem sie Vorräte anhäufen. Es ist auch eine Zeit des Todes: Die Bäume verlieren Laub, der Winterschlaf rückt näher, die Tage werden kürzer, und bald wird alles grau. Zu beobachten, wie alles abzusterben scheint, ist geradezu zauberhaft, weil es im Frühjahr quasi wiederbelebt wird und der Kreislauf von Neuem beginnt. Diese prägnanten Bilder hängen eng mit unserem Verständnis von Death Metal zusammen; er ist grausam und faszinierend wie die Natur, also drehen sich unsere aktuellen Texte auch zu großen Teilen um naturbezogene Themen.“

Endseeker tour dates

Sept. 14 – Hamburg, Germany – Knust (Record Release Show)

Sept. 21 – Neckargemünd, Germany – Altes E-Werk

Oct. 11 – Neuruppin, Germany – JFZ Alte Brauerei

Oct. 18 – Paderborn, Germany – Metal Inferno Festival

Oct. 19 – Berlin, Germany – Z.O.F.F. Fest

Oct. 26 – Rotenburg, Germany – Metal Melitia #4

Nov. 9 – Göttingen, Germany – Freihafen (w/Critical Mess)

Nov. 29 – Bitterfeld, Germany – Festung

Dec. 6 – Bremen, Germany – Tivoli (w/ Illdisposed)

Dec. 20 – Magdeburg, Germany – Factory (w/Milking The Goatmachine)

Dec. 21 – Cham, Germany – LA Cham (w/Milking The Goatmachine)

Dec. 27 – Lindau, Germany – Club Vaudeville (w/Milking The Goatmachine)

Dec. 28 – München, Germany – Backstage (w/Milking The Goatmachine)

Dec. 29 – Erfurt, Germany – From Hell (w/Milking The Goatmachine)

Dec. 30 – Siegburg, Germany – Kubana (w/Milking The Goatmachine)

Kommentare

Kommentare