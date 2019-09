Black Star Riders: Robert und Ricky zur neuen Single „Tonight The Moonlight Let Me Down“

Die Hard Rock Könige Black Star Riders haben letzte Woche ihr atemberaubendes neues Album Another State Of Grace über Nuclear Blast Records veröffentlicht. In einem Trailer, der heute erscheint, sprechen Robert und Ricky über den Text und den Enstehungsprozess ihrer neuen Single Tonight The Moonlight Let Me Down. Seht euch den Clip hier an:

