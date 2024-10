Alice Cooper: Willkommen in meinem Albtraum – 75 Jahre Alice Cooper

Vincent Damon Furnier alias Alice Cooper schockt – und rockt wie die Hölle. Als der Sänger mit seiner Band 1969 debütierte, hatte noch niemand so eine Show je gesehen. Auf der Bühne standen neben den Instrumenten ein elektrischer Stuhl, eine Guillotine und eine Vielzahl bizarrer Requisiten. Und während des Auftritts legte sich Cooper eine riesige Boa constrictor dramatisch um den Hals. Die Eltern hassten den Sänger, die Hippies hassten den Sänger – und die Teenager liebten ihn umso mehr. Mit Hits wie School’s Out oder No More Mr. Nice Guy mischte er das Establishment auf und sicherte sich eine Fan-Gemeinde, die ihm bis zum heutigen Tag die Treue hält. Auch wenn Cooper wegen seines exzessiven Drogenkonsums einige Jahre in der Versenkung verschwunden schien, kämpfte er sich Ende der Achtziger wieder zurück in die Charts. Seit dieser Zeit veröffentlichte er Album für Album, immer geprägt von morbiden Themen und einer deftigen Portion Schockrock. Alice Cooper ist einer der wenigen Musiker seiner Generation, der immer noch das große Publikum anlockt, egal, ob es sich um Altrocker oder blutjunge Fans handelt.

Gary Graff

75 Jahre Alice Cooper

Übersetzung: Paul Fleischmann und Marion Ahl

Hardcover mit Schutzumschlag und Spotlackierung, 27 x 23,5 cm

208 Seiten plus 6 ausfaltbare Seiten,

durchgehend farbig bebildert

ISBN 978-3-85445-789-3

€ 35,00

Erscheint im Oktober 2024