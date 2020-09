Alkàmael: neues Video “Turn Around” veröffentlicht

Der italienische Rocker Alkàmael freut sich, seine Debütsingle Turn Around zu enthüllen. Das Lied folgt einer langen Zeit musikalischer Meditation, in der der Sänger die esoterischen Wissenschaften, die Psychoakustik, den Blues und den Rock erforschte und sie alle zu einer neuen Musiksprache kombinierte.

In Bezug auf sein Studium und die Single kommentierte Alkàmael: „Ich habe jahrelang daran gearbeitet, die richtige Sprache zu finden, basierend auf all der Musik, die ich bis heute als Junge aufgenommen habe. Insbesondere Brian Enos Musik gab mir viele Einblicke in den Klang und wie er bei intelligenter Verwendung den ihn führenden Hörer beeinflussen kann zu anderen Wahrnehmungsrealitäten. Es war nicht so einfach, diesen Song zu machen, weil ich nach Toningenieuren suchen musste, mit denen ich dieses alchemistische Konzept des Klangs umsetzen konnte. Heutzutage klingt viel Musik gleich! Ich muss sagen, dass ich mit diesem Lied zufrieden bin, aber ich weiß, dass ich noch viel wachsen kann.“

Turn Around wurde von Alkàmael produziert und geschrieben, gemischt und gemastert von Giuseppe “Dualized” Bassi. Das Artwork ist von Caracal Art Studio.

