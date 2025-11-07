Alkámael: veröffentlicht seine neue Single und das Visualizer-Video zu „Scent Of Roses“

Der in Messina ansässige Hardrock-Künstler Alkámael ist stolz darauf, nach dem im Oktober erschienenen Song Hollow Pain die neue Single Scent Of Roses zu veröffentlichen.

Scent Of Roses ist auf Bandcamp sowie als Visualizer-Video auf dem YouTube-Kanal des Künstlers verfügbar.

Alkámael ist ein Künstler, der an der Schnittstelle von Hard-Rock, Kino und Esoterik arbeitet. Als Sänger, Multiinstrumentalist und Produzent verbindet er die rohe Kraft des Rock mit einer visionären und spirituellen Bildsprache, die durch jahrelanges Studium okkulter Wissenschaften, Kabbala und Psychoakustik geprägt ist.

Seine künstlerische Reise ist eine Suche nach Klang als energetische und spirituelle Kraft: Beeinflusst von Brian Eno hat er einen Ansatz entwickelt, der Frequenzen – wie die 432-Hz-Stimmung – als Werkzeuge der Schöpfung und sogar der klanglichen Weissagung nutzt. Für ihn ist Musik nie nur Technik oder Unterhaltung, sondern ein alchemistischer Prozess, der innere Schwingungen in konkrete Erfahrungen übersetzt.

Alkámael tritt ausschließlich auf Englisch auf, da er davon überzeugt ist, dass Rock mit der Sprache verbunden bleiben muss, in der er geboren wurde. Er lebte in den USA, wo er im Filmgeschäft arbeitete, und in England, wo er sein Studium der englischen Sprache und seiner Diktion verfeinerte. Dort verbrachte er Jahre damit, neben Musikern aller Couleur auf der Straße aufzutreten und seinen Sound und seine künstlerische Identität zu formen. Viele Bands und Plattenlabels suchen ihn als Referenzpunkt, um ihren Sound zu transformieren. Mit seinem Wissen über Klang, Esoterik und Psychoakustik schafft Alkámael für jedes Projekt eine einzigartige Klangidentität und erzeugt Schwingungen, die sowohl auf den Einzelnen als auch auf den Zuhörer eine tiefe Wirkung haben.