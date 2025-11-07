Möetley Crüe: präsentieren neue Single “Keep Your Eye On The Money”

Die Rocklegenden Mötley Crüe lassen die bis heute unveröffentlichte 1985-er Live-Version von Keep Your Eye On The Money hören. Der Track wurde in Long Beach, CA am 27. November 1995 während der Theatre Of Pain Tour aufgenommen und gehört zum kommenden Limited Edition Boxset, 40. Anniversary Theatre Of Pain.
Das 40. Anniversary Deluxe Box Set ist ein Muss für Fans und Sammler. Es enthält ein neu gestaltetes Artwork, ein neu gemastertes Album auf Farbvinyl, ein bisher unveröffentlichtes Long Beach-Konzert von 1985 (2LP), seltene Demoaufnahmen (1LP) und ein 76-seitiges Hardcover Buch voller unveröffentlichter Fotos und Erinnerungen aus der Theatre Of Pain-Ära. Dieses ultimative Set fängt die pure Energie und den Spirit einer Band auf ihrem Höhepunkt ein – und ist nur für begrenzte Zeit erhältlich.
Theatre Of Pain – 40th Anniversary Limited Edition Box Set:
· 1LP Remastered Theatre Of Pain Originalalbum, farbiges Vinyl
· 2LP Never Before Released Livealbum original aufgenommen für Westwood One Radio Broadcast auf farbigem Vinyl
· 1LP Rare Demos Album auf farbigem Vinyl
· 76-seitiges Hard-Cover-Buch mit vielen bis dato unveröffentlichten Fotos der Theatre Of Pain Tour
Original Theatre Of Pain Album Tracklist:
Side A
1. City Boy Blues
2. Smokin’ In The Boys Room
3. Louder Than Hell
4. Keep Your Eye On The Money
5. Home Sweet Home
Side B
1. Tonight (We Need A Lover)
2. Use It Or Lose It
3. Save Our Souls
4. Raise Your Hands To Rock
5. Fight For Your Right
Live In Long Beach / Westwood One 2LP Tracklist (only Available in Box Set):
Side A
1. Looks That Kill
2. Use It Or Lose It
3. Shout At The Devil
4. Fight For Your Rights
5. Ten Seconds To Love
Side B
1. Piece Of Your Action
2. Home Sweet Home
3. Red Hot / Guitar Solo
4. Keep Your Eye On The Money
Side C
1. Louder Than Hell / Drum Solo
2. Too Young To Fall In Love
3. Knock ‘Em Dead, Kid
4. Live Wire
Side D
1. Smokin’ In The Boys Room
2. City Boy Blues
3. Helter Skelter
4. Jailhouse Rock
Rare Demos LP Tracklist (only Available in Box Set):
Side A
1. Home Sweet Home (Demo)
2. Smokin’ In The Boys Room (Demo – Alternate Guitar Rough Mix)
3. City Boy Blues (Demo)
4. Home Sweet Home (Demo - Instrumental Rough Mix)
Side B
1. Keep Your Eye On The Money (Demo)
2. Tommy’s Drum Piece From Cherokee Studios
3. Hotter Than Hell (Demo for Louder Than Hell)