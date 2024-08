All For Metal: feiern Veröffentlichung von Zweitwerk mit monumentalem ‚Year Of The Dragon‘-Musikvideo

All For Metals zweites Studioalbum, Gods Of Metal (Year Of The Dragon), ist endlich erhältlich! Nach dem Bestehen zahlreicher Abenteuer auf dem Weg zu dessen Veröffentlichung lässt die Band nun ihr vorerst letztes Ass aus dem Ärmel. Ihr beeindruckendes Year Of The Dragon-Musikvideo lässt erneut All For Metals Bewunderung für Asien aufkeimen und beweist zeitgleich wortwörtlich, dass die Truppe auch abseits der Bühne kampffähig ist. Der unter der Regie von Alex Krull (u.a. Leaves‘ Eyes, Atrocity) entstandene Streifen kann hier angeschaut werden:

Tetzel kommentiert: „Wir feiern das zweite Jahr All For Metal und gleichzeitig das Erscheinen unseres zweiten Albums. Passend dazu zeigen wir euch mit dem Year Of The Dragon-Musikvideo das wohl bislang umfangreichste, das wir bisher gedreht haben. Dieses widmen wir unserer Anhängerschaft, die uns im Rahmen unserer Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben. Wir sind wirklich stolz auf das Resultat und sehr, sehr glücklick darüber, dass ihr alle All For Metal derartig den Rücken stärkt. It’s All For Metal – And Metal For All! Sichert euch jetzt euer CD-, Vinyl- oder Special-Boxset-Exemplar und besucht uns auf Tour, wir sehen uns sicherlich zeitnah irgendwo auf der Welt!“

„Eine lange Reise geht zu Ende und damit eine vermutlich längere als der Weg zu unserem neuen Musikvideo, doch Gods Of Metal (Year Of The Dragon) ist endlich draußen. Teilt es, hört es an und feiert mit uns – wir sehen uns!“, ergänzt Antonio.

Während das Gods Of Metal (Year Of The Dragon)-Erscheinen dieses Wochenende im Rahmen zweier höchstexklusiver Cruise-Releaseshows in Hamburg zelebriert wird, wirft ein weiteres Highlight seinen Schatten voraus: All For Metal werden im deutschen Fernsehen auftreten und am Sonntag, den 25. August, im ZDF-Fernsehgarten (12.00 – 14.10 Uhr) zu sehen sein. Schaltet HIER ein und schlagt die TV-Schlacht gemeinsam mit der Truppe!

All For Metal live:

23.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) *Ausverkauft*

24.08.2024 DE Hamburg – All For Metal Cruise (w/ Mob Rules) *Resttickets*

25.08.2024 DE Mainz – ZDF Fernsehgarten *Neu*

29.08.2024 DE Hamberg – Braustüble *Resttickets*

05.10.2024 DE Geiselwind – Monster Festival

14. – 21.10.2024 ES Mallorca – Full Metal Holiday *Ausverkauft*

14.12.2024 DE Neumünster – Walhalla *Neu*

28./29.12.2024 DE Runkel – No Sleep After X-mas Festival

All For Metal sind:

Tetzel – Gesang

Antonio Calanna – Gesang

Jasmin Pabst – Gitarre

Ursula Zanichelli – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Schlagzeug

Christina Schulz – Showgirl

Luisa Lohöfer – Showgirl

Mehr zu All For Metal:

Facebook

Instagram

Website