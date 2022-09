All For Metal: signen bei AFM Records

Erste Songs sind bereits produziert worden – und diese lassen Großes erwarten: All For Metal treten an, um die Metal-Welt im Sturm zu erobern!

AFM Records Geschäftsführer Jochen Richert:

„All For Metal ist für uns etwas Besonderes! Der Bandname ist Programm und wird nicht umsonst oft als Abkürzung für unseren Labelnamen AFM vermutet. Gemeinsam mit den Sängern Antonio, Tetzel und dem Produzent Hardy Krech (u.a. Kissin‘ Dynamite, Beyond The Black) wurde die Idee geboren, DIE ultimative Band ins Leben zu rufen, um eine neue Generation von Metalfans zu begeistern. Wir werden alles daransetzen, um All For Metal an die Spitze des Metals zu bringen.“

Tetzel (der als Sänger der Band Asenblut aktiv ist, sowie in der europäischen Kraftsport-Szene Bekanntheit erlangte) kommentiert:

„All For Metal ist stilistisch komplett anders gelagert als das, was ich sonst mache – und gerade das macht es für mich so reizvoll. Die Songs sind enorm eingängig und es macht riesigen Spaß, sie zu spielen. Antonio und ich sind voll auf einer Wellenlänge. Mit Stolz und großer Freude sage ich: „Let‘s conquer the world with Metal, all For Metal and Metal for all.“

Tetzels Gesangs-Counterpart Antonio Calanna ergänzt:

„Wer hätte das vor ein paar Monaten gedacht? Wenn die Vorzeichen stimmen, kann es manchmal ganz schnell gehen – und All For Metal ist für mich das beste Beispiel dafür. Tetzel und mich verbindet eine gemeinsame Vision und schon während des Entstehungsprozesses der Songs war für mich klar, dass wir hier etwas ganz Besonderes erschaffen. Ich hoffe, dass sich unsere Leidenschaft auch aufs Publikum überträgt. Let’s get ready to rumble!“.

Der kraftvoll-melodische Metal-Klargesang des charismatischen Antonio und das eher raue Organ des muskelgestählten Hünen Tetzel harmonieren perfekt miteinander und geben dieser vielversprechenden neuen Band das gewisse Etwas. Unterstützt werden die beiden durch maskierte Musiker, deren Identitäten noch unbekannt sind. Derzeit wird die Veröffentlichung der All For Metal-Debüt-Single vorbereitet.

