Long Distance Calling: „Eraser Tour 2023“ angekündigt

Nach dem Top-5-Charterfolg ihres neuen Albums Eraser kündigen Long Distance Calling nun die Shows ihrer Eraser Tour 2023 an. Neben Konzerten in Deutschland wird die Band das Album auch im Ausland auf die Bühne bringen.

Die Band dazu:

„Freunde, wir freuen uns sehr, endlich die Daten für die Eraser Tour 2023 ankündigen zu können und die neuen Songs für Euch live zu spielen! Wir sind positiv gestimmt, dass sich die aktuelle Situation bezüglich der schwachen Ticket-Vorverkäufe bis nächstes Jahr verbessert hat, aber wir brauchen wie jeder andere Künstler im Moment Eure Hilfe. Bitte nutzt den Vorverkauf! Wir spielen endlich wieder in UK und an einigen anderen Orten, an denen wir länger nicht mehr waren. Diese Tour wird keine „Seats & Sounds“ Tour, wir wollen heiße und verschwitzte Shows! Dance like nobody’s watching 🙂 Lasst uns das neue Album in der bestmöglichen Form feiern: gemeinsam!“

Long Distance Calling – Eraser Tour 2023

Präsentiert von Visions, Rock Hard, Mint, Metal.de, Kulturnews

14.02.2023 Manchester (UK) – Rebellion

15.02.2023 London (UK) – Boston Music Room

16.02.2023 Tilburg (NL) – Hall Of Fame

17.02.2023 Trier (DE) – Mergener Hof

18.02.2023 Paris (FR) – Backstage By The Mill

19.02.2023 Aarau (CH) – Kiff

21.02.2023 Vienna (AT) – Chelsea

22.02.2023 Krakow (PL) – Kamienna 12

12.03.2023 Karlsruhe (DE) – Substage

14.03.2023 Frankfurt (DE) – Batschkapp

15.03.2023 Köln (DE) – Kantine

16.03.2023 Bielefeld (DE) – Forum

17.03.2023 Hannover (DE) – Musikzentrum

18.03.2023 Hamburg (DE) – Gruenspan

19.03.2023 Berlin (DE) – Festsaal Kreuzberg

21.03.2023 Leipzig (DE) – UT Connewitz

22.03.2023 München (DE) – Backstage

Die Tickets für die deutschen Konzerte sind ab sofort im VVK online: https://www.eventim.de/artist/long-distance-calling/

Unsere Meinung zu Eraser: