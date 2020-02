Almanac: neues Album erscheint auch auf Vinyl

Massacre Records freut sich sehr, das kommende Almanac Album Rush Of Death auf Vinyl veröffentlichen zu dürfen!

Hier kann man die streng limitierte Gatefold Vinyl LP auf blauem oder schwarzem Vinyl bereits vorbestellen » https://lnk.to/rushofdeathvinyl

Rush Of Death ist das 3. Studioalbum der Band und wartet mit 10 Tracks auf!

Almanac haben bereits einige Videos zum Album veröffentlicht, die ihr euch direkt hier auf dem YouTube Kanal von Nuclear Blast anschauen könnt » https://bit.ly/38jsPzl

Das neue Almanac Album erscheint am 6. März als CD+DVD sowie digital bei Nuclear Blast und als limitierte Gatefold Vinyl LP auf blauem oder schwarzem Vinyl bei Massacre Records!

Almanac – Rush Of Death

Limited Edition Gatefold Vinyl LP

Side A

1. Let The Show Begin

2. Soiled Existence

3. Bought And Sold

4. The Human Essence

5. Satisfied

Side B

1. Predator

2. Rush Of Death

3. Blink Of An Eye

4. Can’t Hold Me Back

5. Like A Machine

Almanac live:

01.02.2020 DE Hamm – HoppeGarden

15.02.2020 DE Düsseldorf – Pitcher

29.02.2020 DE Bocholt – Alte Molkerei

05.03.2020 FR Epinal – Souris Verte*

06.03.2020 FR Paris – La Machine du Moulin Rouge*

07.03.2020 NL Sneek – Bolwerk*

10.03.2020 DE München – Backstage*

12.03.2020 DE Hamburg – Markthalle*

13.03.2020 DE Berlin – Kesselhaus*

14.03.2020 DE Leipzig – Hellraiser*

15.03.2020 DE Stuttgart – LKA*

18.03.2020 DE Aschaffenburg – ColosSaal*

19.03.2020 DE Nürnberg – Hirsch*

20.03.2020 DE Memmingen – Kaminwerk*

21.03.2020 DE Regensburg – Eventhalle Airport*

22.03.2020 CZ Prague – Roxy*

25.03.2020 DE Köln – Essigfabrik*

26.03.2020 CH Pratteln – z7*

27.03.2020 DE Heidelberg – Halle 02*

28.03.2020 DE Schaffhausen – Kammgarn*

29.03.2020 NL Amstelveen – P 60*

* KillecTour 2020 w/ Lordi

https://www.almanac.band/

https://www.facebook.com/AlmanacVS.band

https://www.nuclearblast.de/almanac