Eine alte Regel besagt, dass Musiker ihre stärksten Songs immer dann schreiben, wenn sie ohne kommerzielles Kalkül, ohne Marktanalyse oder banges Schielen auf vermeintliche Erwartungen der Öffentlichkeit arbeiten und ausschließlich ihrem innersten künstlerischen Instinkt folgen. Alpha Tiger aus dem sächsischen Freiberg haben genau das gemacht und legen nun ein zugleich überzeugendes wie überraschendes Werk vor: Die neue, selbstbetitelte Scheibe klingt rockig und melodisch, hymnisch und abwechslungsreich, und – dank ihrer komplett analogen Produktionsweise – wunderbar organisch. „Dies ist das Album, das ich immer schon machen wollte“, erklärt Peter Langforth, Gitarrist und Songschreiber der Band, „es ist unverkennbar unsere bislang reifste und erwachsenste Veröffentlichung.“

Dabei schienen die Vorzeichen zunächst alles anderes als optimal zu sein, denn unmittelbar nach Fertigstellung des 2015er Albums iDENTITY mussten Alpha Tiger den Ausstieg ihres bisherigen Sängers verkraften.Die Lösung des Problems, eine Art singender Heilsbringer namens Benjamin Jaino, wurde zum Glück nach kurzer, intensiver Suche über die sozialen Medien gefunden.

Jaino stieß im Sommer 2015 zu Alpha Tiger und wurde sofort einem echten Härtetest unterzogen: Ohne lange Vorbereitungszeit stand er schon wenige Wochen nach seiner Verpflichtung mit den neuen Kollegen Langforth, Alexander Backasch (Gitarre), Dirk Frei (Bass) und David Schleif (Schlagzeug) auf der Bühne, um Alpha Tiger wenig später sogar auf eine gemeinsame Europatournee mit Battle Beast zu begleiten. „Dadurch hatte Benjamin mit uns bereits 50 Shows auf dem Buckel, als wir mit den Arbeiten am neuen Album anfingen. Wir wussten also, was zu tun war, um die Songs gezielt auf seine Stimme auszurichten“, beschreibt Langforth die besondere Herausforderung und lobt den neuen Bandkollegen für sein großes Engagement: „Benjamin identifiziert sich total mit Alpha Tiger und hat im Studio eine tolle Performance abgeliefert. Sein Gesang ist voller Emotionalität, er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib geschrien.“

Veröffentlicht wird Alpha Tiger am 25. August 2017 als CD Digi (incl. Poster), 2LP plus CD, Download und Stream, vorher erscheint Ende Juni noch die erste Digital Single mit dem dazugehörigen Video zu dem Song „Comatose“. Aufgenommen und gemixt hat Richard Behrens, als Gastmusiker halfen Organist Johannes Walenta und die Berliner Bands Street Hawk und Space Chaser (Chorgesang in ´My Dear Old Friend` & ´Singularity`). „Es war immer schon mein Traum, ein Album komplett analog und mit einer richtigen Bandmaschine aufzunehmen”, gesteht Langforth, der im Berliner ´Big Snuff Studio` fündig wurde. „Wir haben das Material im Vorfeld bis zum Umfallen geprobt und dann sämtliche Basictracks quasi live eingespielt. So ist eine im wahrsten Sinne des Wortes ehrliche und handgemachte Scheibe zustande gekommen, über die wir alle total glücklich sind.“ Kein Zweifel: Die Fans der Band werden es auch sein!

Tracklisting:

1. Road To Vega 02:05

2. Comatose 05:09

3. Feather In The Wind 05:35

4. Singularity 04:20

5. Aurora 04:56

6. To Wear A Crown 04:57

7. Vice 04:40

8. Welcome To Devil’s Town 05:44

9. My Dear Old Friend 05:56

10. If The Sun Refused To Shine 05:53

11. The Last Encore 04:54

Alpha Tiger – Alpha Tiger

VÖ: 25. August 2017

Steamhammer/SPV

Quelle: www.oktoberpromotion.com

