Die Australier MAKE THEM SUFFER kündigen ihr neues Album „Worlds Apart“ für den 28. Juli auf Rise Records an!





„Fireworks“ den ersten Eindruck auf das neue Release mit dem passenden Video: Pünktlich dazu gibt es mitden ersten Eindruck auf das neue Release mit dem passenden Video: https://youtu.be/nM4D95ZRK5Y





„‚Worlds Apart‘ represents a new era for MAKE THEM SUFFER„, sagt Sänger der Band Sean Harmanis.





„We’ve taken risks in songwriting and production; this album is a reminder to ourselves that change and growth are good things. It’s tough to say so early, but I think „World’s Apart“ is an album that will be in your stereo for quite some time“, fügt er hinzu.





„WORLDS APART“ Tracklist: 1. „First Movement“ 2. „Uncharted“ 3. „Grinding Teeth“ 4. „Vortex“ 5. „Fireworks“ 6. „Contact“ 7. „Power Overwhelming“ 8. „Midnight Run“ 9. „Dead Plains“ 10. „Save Yourself“

„Worlds Apart“ ist ab sofort hier vorbestellbar: ist ab sofort hier vorbestellbar: https://RiseRecords.lnk.to/WorldsApart

