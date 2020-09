Ancient Curse haben zwei neue offizielles Videos zu Hypnotize veröffentlicht. Die Videos wurden in 2 verschiedenen Versionen produziert. Als 360° Panaorma Video und als 2D Video. Der Song ist auf dem Album The New Prophecy, welches am 29. Mai 2020 auf CD und als Doppel Vinyl über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album ist ebenfalls als Download erhältlich.

360°- Version

2D – Version