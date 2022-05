Ancillotti: offizielles Video zu „Broken Arrow“ veröffentlicht

Ancillotti haben ein neues Video zu Broken Arrow veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Hell On Earth enthalten, welches am 29. Mai 2020 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wurde.

Broken Arrowist der Name eines amerikanischen Ureinwohners, der in dem Song dargestellt wird und für sein eigenes Land und Volk kämpft. Der Song ist eine Botschaft der Band an alle Menschen, zu einem einfachen Leben und einer besseren Welt zurückzukehren.

Ancillotti zeigten auf ihrem Album Hell On Earth ihr ganzes Potenzial. Das Album ist eine aufregende Mischung aus Heavy Metal. Die Songs sind frisch, aber gleichzeitig melodiös.



Viel Spaß mit dem neuen Video!

Ancillotti – Line-Up:

Bud – Gesang

Ciano – Gitarren

Bid – Bass

Brian – Schlagzeug

Video Regie und Produktion von: Patrizia Cogliati – MusicPhoto Studios (Italien)

Links:

http://www.ancillottiband.com/

https://www.facebook.com/AncillottiBand/

https://www.instagram.com/ancillotti.band.official/