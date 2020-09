Annisokay: veröffentlichen neue Single und Video ‚Bonfire Of The Millennials‘ vom kommenden Album »Aurora«

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen ihrer Singles STFU, Like A Parasite und Face The Facts, die zusammen schon über 3 Millionen Streams auf Spotify zählen, veröffentlicht das in Leipzig / Halle, Deutschland, ansässige Metalcore-Powerhouse Annisokay nun die vierte Single Bonfire Of The Millennials vom kommenden, neuen Album Aurora.

Jetzt streamen: https://Annisokay.lnk.to/bonfireofthemillennials

„You always told me that

That I should think about the future“

Gestern startete Annisokay offiziell den Vorverkauf für ihr mit Spannung erwartetes, fünftes Studioalbum Aurora, welches am 04.12.2020 via Arising Empire erscheinen wird.

Aurora kommt in der limitierten Special-Box, so wie Vinyl und CD – sichert euch eure Kopie jetzt!

Bestellt das neue Album Aurora jetzt jetzt vor: https://Annisokay.lnk.to/Aurora

Aurora Tracklist:

01. Like A Parasite

02. STFU

03. The Tragedy

04. Face The Facts

05. Overload

06. Bonfire Of The Millennials

07. The Cocaines Got Your Tongue

08. Under Your Tattoo

09. The Blame Game

10. I Saw What You Did

11. Standing Still

12. Friend Or Enemy

13. Terminal Velocity

Annisokay EU Tour 2020

w/ Future Palace & Set Your Sails

Extratours presents

13.03.21 Göttingen – Exil

22.04.21 Prag – Rock Cafe

23.04.21 Cham – L.A. Eventhalle

24.04.21 Wien – Chelsea

28.04.21 Zürich – Dynamo, Werk 21

29.04.21 Wiesbaden – Schlachthof

30.04.21 München – Backstage

01.05.21 Schweinfurt – Stattbahnhof

05.05.21 Hannover – Musikzentrum

06.05.21 Hamburg – Gruenspan

07.05.21 Essen – Turock

08.05.21 Osnabrück – Bastard Club

14.05.21 Jena – F-Haus

26.05.21 Stuttgart – Universum

27.05.21 Nürnberg – Z-Bau

28.05.21 Berlin – Hole44

29.05.21 Köln – Helios37

Tickets: https://tourlink.to/annisokay

Annisokay – die deutsche Rock/Metal Band veröffentlicht im Jahr 2020 ihr bereits fünftes Studioalbum Aurora und erfindet sich neu. Alte Zöpfe wurden buchstäblich abgeschnitten und ein neuer Frontmann an Board geholt. Das musikalische Fundament ist geblieben. Heavy Gitarrenriffs und treibende Schlagzeug Rhythmen, gepaart mit einem Mix aus melodiösen Gänsehaut-Gesang und aggressiven Shouts. Für letztere ist nun Rudi Schwarzer verantwortlich. Der neue Frontmann konnte die Fans bereits live überzeugen. So spielten Annisokay im Winter 2019 die X-Mas Bash Tour zusammen mit den Emil Bulls. Im Winter 2020 folgt nun das neue Album Aurora im ganz neuen Gewand. Federführend für die Produktion ist wie gewohnt Gitarrist und Sänger Christoph Wieczorek, dessen charismatisch und melodische Stimme auch weiterhin für Gänsehaut Momente sorgen wird. Komplettiert wird das Quartett durch die Rhythmus Gruppe, bestehend aus Schlagzeuger Nico Vaeen und Bassist Norbert Rose.

Gegründet wurde Annisokay bereits 2007 und gelten seither als eine der talentiertesten deutschen Bands mit internationalem Flair. Die Band spielte bereits erfolgreiche Tourneen in Europa, Großbritannien, Japan und den USA. Mit mehreren Headline Shows in Russland, Weißrussland und der Ukraine erspielte sich die Band eine treue und massiv ansteigende Fangemeinde. Highlights waren dabei Supportshows für Parkway Drive in ausverkauften Hallen in Moskau und St. Petersburg. Das etablierte Independent Plattenlabel SPV nahm die Band 2014 unter Vertrag, und es erschienen drei Studioalben, welche alle den Sprung in die Top 100 der offiziellen deutschen Album Charts schafften. 2018 wechselten Annisokay von SPV zu Arising Empire. Im gleichen Jahr erschien das vierte Studioalbum Arms, welches mit Platz 26 den bisher höchsten Charteinstieg der Band schaffte.

Annisokay sind:

Rudi Schwarzer | Gesang

Christoph Wieczorek | Gesang/Gitarre

Norbert Kayo | Bass

Nico Vaeen | Schlagzeug

