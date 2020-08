Anniyokay: veröffentlichen neue Single/Video „Face The Facts“ vom kommenden Album „Aurora“

Nach den erfolgreichen Veröffentlichungen ihrer Singles STFU und Like A Parasite, die zusammen schon über 2 Millionen Streams auf Spotify zählen, veröffentlicht das in Leipzig / Halle, Deutschland, ansässige Metalcore-Powerhouse Annisokay nun die dritte Single Face The Facts vom kommenden, neuen Album Aurora!

Schaut euch das Musikvideo zu Face The Facts jetzt an:

Holt euch den Song hier: https://Annisokay.lnk.to/facethefacts

Gestern startete Annisokay offiziell den Vorverkauf für ihr mit Spannung erwartetes, fünftes Studioalbum Aurora, welches am 4. Dezember 2020 via Arising Empire erscheinen wird.

Aurora kommt in der limitierten Special-Box, so wie Vinyl und CD – sichert euch eure Kopie jetzt!

Bestellt das neue Album Aurora jetzt jetzt vor: https://Annisokay.lnk.to/Aurora