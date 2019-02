Appearance Of Nothing: veröffentlicht Ende März ihr neues Album „In Times Of Darkness“

Appearance Of Nothing reiht sich musikalisch in die lange Tradition herausragenden und einzigartigen Metals ein. Die Schweizer Band um die Gründungsmitglieder Marc Petralito (Piano, Hammond, Synths) und Omar Cuna (Bass & Gesang) neben den beiden Gitarristen Manuel Meinen und Albert Ibrahimaj sowie Schlagzeuger Ronnie Wolf hat sich 2004 zusammengetan, um ihren Prog-Metal-Sound in die Welt zu tragen.

Für In Times of Darkness arbeitete die Band mit keiner geringeren als der unbestrittenen Königin des Schweizer Metals Anna Murphy (Cellar Darling, ex-Eluveitie) zusammen. Das Album nahmen sie in den Soundfarm Studios auf. Gitarre und Bass wurden von der Schweizer Gitarren Legende Tommy Vetterli in dem New Sound Studio aufgenommen sowie die Akustik Gitarre in den Music’s Cool Studios in Freiburg. Jens Bogren (Opeth, Leprous, Symphony X & more) übernahm das Mastering. Berühmte Gastmusiker, darunter Anna Murphy selbst, die Cellovirtuosin Tina Guo (Hans Zimmer, Wonder Woman-Soundtrack) und Devon Graves von der legendären Band Psychotic Waltz, komplettieren das Projekt.

Track-Listing:

01 Inside these Walls

02 The Black Sea

03 Storm

04 Erase

05 Deception

06 Disaster (Sweetest Enemy)

07 Lost

08 The Huntress

Live 2019:

02.03. CH – Aarburg, Musigburg (Release Show)

Musikvideo zu The Black Sea aus dem neuen Album:

https://www.youtube.com/watch?v=ExZbwtOi7W8

