Die Symphonic Power Metal Newcomer Silver Bullet um den ehemaligen Dreamtale vocalist Nils Nordling and ex Turisas Basser Hannes Horma werden ihr zweites album Mooncult am 29. März 2019 via Reaper Entertainment Europe veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den zweiten Album-Trailer. Schaut rein und erfahrt mehr über das Konzept des Albums:

Den ersten Teil gibt es hier zu sehen:

Kürzlich veröffentlichte die Band die erste Single-Auskopplung She Holds The Greatest Promise. Der Song kann in Form eines Lyricvideos auf YouTube angesehen und angehört werden:

Die Band sagt dazu:

„Bereits vor den Aufnahmen zu Mooncult war uns klar, dass „She Holds The Greatest Promise“ die erste Single werden würde. Eine perfekte erster Song, der alles hat, was wir am Metal lieben. Die Kombination aus furiosen Riffs, schnellen Double Bass attacken, massiven Orchestrationen und einem echten Chor, hebt den Song auf ein ganz neues Level. Es ist auch ein tolles Beispiel für das neue, weiterentwickelte Silver Bullet: Es ist schneller und trashiger als das, was wir bisher gemacht haben, aber es ist auch melodischer und voller Hooks. Demnächst gibt es noch viel mehr, also bleibt gespannt und bleibt Metal! „

Mooncult kann hie vorbestellt werden: www.reapermusic.de/silverbullet

Mooncult tracklist:

1. 1590 Edinburgh (Intro)

2. She Holds The Greatest Promise

3 .Forever Lost

4. Maiden, Mother And Crone

5. Light The Lanterns (Scavengers Of Death)

6. The Witches Hammer

7. The Chalice And The Blade

8. Burn The Witch

9. Purgatorius Ignis (Intro)

10. Eternity In Hell

11. Battle Of Shadows

12. Lady Of Lies

Das Artwork wurde von Jan „Örkki“ Yrlund/Darkgrove erstellt.

