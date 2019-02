Das Power-Trio Athanasia, aus L.A. spielt einen originellen Hybriden aus klassischem und zeitgenössischem Heavy Metal. Mit The Order of the Silver Compass, veröffentlicht die Band am 15. März ihr Debüt-Album auf ROAR! Rock of Angels Records.

Heute erscheint die dritte Videoauskopplung zu Nightmare Sound.

Hier könnt ihr das Video sehen:

https://youtu.be/Z90XQ8D6PhQ

