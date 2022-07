Arch Enemy: veröffentlichen Video zur neuen Single „In The Eye Of The Storm“

Am 12. August werden die Extrem-Metal-Meister Arch Enemy ihr 11. Studioalbum Deceivers über Century Media Records herausbringen. Einen Vorgeschmack auf das Album bietet die neue Single In The Eye Of The Storm, die ab sofort hier weltweit gestreamt werden kann. Die Videopremiere zu In The Eye Of The Storm unter der Regie von Mirko Witzki, fand am 14. Juli statt.

Arch Enemy-Gründer und Chef-Songwriter Michael Amott kommentiert: „In The Eye Of The Storm ist ein Song, der um ein hypnotisierendes Riff und einen Groove herum gebaut wurde, der einfach danach schreit, live gespielt zu werden! Der Videodreh in Berlin mit dem für uns neuen Regisseur Mirko Witzki war eine supercoole Erfahrung, und das Ergebnis ist nichts weniger als erstaunlich!“

Um mehr von Deceivers zu hören und das Album vorzubestellen, schaut bitte hier vorbei: https://archenemy.lnk.to/Deceivers

