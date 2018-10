ARCHITECTS haben mit Holy Ghost eine sehenswerte Dokumentation über die Entstehung des am 09.11. erscheinenden Albums achten Studioalbums „Holy Hell“ online gestellt.

Der über 20 Minuten dauernde Film zeigt emotionale Interviews über u.a. des tragischen Tods von Tom Searle, Gründungsmitglied und Bruders des Schlagzeugers Dan , Studio-Sessions, sowie Aufnahmen von der mit 10.000 Besuchern ausverkauften Show in London Anfang des Jahres.

“I guess the biggest lesson I’ve learned, that’s repeatedly come to me and actually underpins the whole meaning behind the record is that you can go through terrible things and come out as a better person at the other end of it,” says Architects drummer Dan Searle while bobbing in the Brighton seaside during the opening moments of “Holy Ghost”

Seit Bekanntgabe des neuen Albums wurden bereits 2 neue Songs veröffentlicht “Royal Beggars” https://youtu.be/HNpWuwSVyDk) und “Hereafter” (https://youtu.be/WqRYBWyvbRo), beide Videos wurde zusammen bereits knapp 4 Millionen Mal aufgerufen !

Anfang 2019 wird die derzeit angesagteste Metal/Rock Band aus Brighton/UK, ihre bislang größte Headline-Tour spielen, Tickets sind ab sofort verfügbar:

10 Jan 2019 – Dusseldorf, Mitsubishi-Electric-Halle (DE)

2 Feb 2019 – Leipzig, Haus Auensee (DE)

3 Feb 2019 – Offenbach, Stadthalle (DE)

5 Feb 2019 – Berlin, Verti Music Hall (DE)

6 Feb 2019 – München, Zenith (DE)

8 Feb 2019 – Hamburg, Sporthalle (DE)

Holy Hell track list:

1.Death Is Not Defeat

2.Hereafter

3.Mortal After All

4.Holy Hell

5.Damnation

6.Royal Beggars

7.Modern Misery

8.Dying To Heal

9.The Seventh Circle

10.Doomsday

A Wasted Hymn

Kommentare

