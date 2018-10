Die zweifach Grammy-nominierten Disturbed haben die Evolution Welttournee angekündigt, eine ausgedehnte internationale Arenatour, die am 9. Januar im kalifornischen San Diego startet und die Multi-Platin-Rockband in der Folge durch die USA und Kanada führt, Support sind Three Days Grace. Anschließend bringt die Band ihre aufrührerischen Live-Shows nach Übersee: Spanien, die Schweiz, Italien, Österreich, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Dänemark, Frankreich, die Niederlande, UK und natürlich Deutschland stehen auf dem Programm. Konkret spielt die Band in München, Hamburg, Berlin und Köln (siehe unten).

Tickets für die Tour sind ab nächsten Freitag, 26.10., 10 Uhr im VVK erhältlich. Alle Infos und eine Übersicht aller internationalen Dates gibt es unter http://www.disturbed1.com.

Disturbed (Sänger David Draiman, Gitarrist Dan Donegan, Drummer Mike Wengren und Bassist John Moyer) stellen auf der Tour ihr mit großer Spannung erwartetes neues Album Evolution vor, das morgen (!) erscheint und angeführt wird von der Lead-Single Are You Ready, die Platz 1 der on Billboard Hot Mainstream Rock Tracks Charts eroberte und sich dort seit vier Wochen hält. Der Song ist die insgesamt 12. No.1-Single der Band, außerdem kletterte keiner ihrer Songs bisher so schnell in den Charts. Dazu gesellen sich über 5 Millionen Spotify-Streams und ein begleitendes Video, das bei YouTube ebenfalls bereits mehr als 5 Millionen Mal angesehen wurde.

Zu Evolution trudeln bereits die ersten überschwänglichen Kritiken ein, so erklärt Billboard es zu „ihrem vielseitigsten Album überhaupt und einem ihrer besten, auf Augenhöhe mit ihrem 2002er-Hitalbum Believe.“ Classic Rock schreibt, „der Titel sagt alles … die Band hat ihren eigenen Instinkten vertraut und im Resultat hat sich ihre Glaubwürdigkeit zu ihrem wohl überzeugendsten Album seit The Sickness 2000 aufgeschwungen“. Die Chicago Sun-Times sagt, „Evolution macht einige der größten Sätze in der Karriere von Disturbed, bei der die Unberechenbarkeit von David Draimans Gesang, Mike Wengrens Drumming-Schemen, Dan Donegans dimensionale Gitarrenarbeit und John Moyers tief fliegende Basslinien dem Albumtitel voll und ganz gerecht werden.“ Music Week urteilt, „Disturbed schießen sich mit ihrem neuen Album Evolution auf direktem Wege in die Stratosphäre“, Metal Hammer befindet: „Ohne Zweifel das vielseitigste Album im Disturbed-Katalog“ und Power Play geben dem Album eine 10-Sterne-Kritik, zu der sie schwärmen: „Disturbed haben sich zu einem herausragend reifen Rock-Act entwickelt, der mit diesem Album endgültig den Übergang von reinem Metal zu reiner Großartigkeit vollzieht. Dies ist das Album ihrer Karriere. Nichts weniger.“

Auf der Evolution Welttournee wird die Band eine aufregende Mixtur aus ihren Klassiker-Hits wie Down With The Sickness, Inside The Fire und The Sound Of Silence und neuen Tracks wie Are You Ready und das jüngst veröffentlichte A Reason To Fight spielen.

Disturbed nahmen Evolution in Las Vegas mit Kevin Churko auf, der auch ihr Vorgängeralbum Immortalized produzierte. Das Werk bescherte der Band in den USA die fünfte #1 in Folge und Platin-Status. In Deutschland kam es auf #2 in den Charts und hat ebenfalls Platin-Status. Die Smash-Single The Sound of Silence hat in Deutschland sogar dreifachen Gold-Status und fuhr internationale Ehrungen wie die Nominierung als „Best Rock Performance“ bei den Grammy Awards 2017 ein, außerdem wurden Disturbed bei den iHeartRadioMusic Awards als „Best Rock Artist“ ausgezeichnet und ernteten Kritikerlob von The Wall Street Journal, New York Times, USA Today und weiteren.

Die Dates der „Evolution“ Welttournee in Deutschland:

25.04. München, Zenith

28.04. Hamburg, Sporthalle

04.05. Berlin, Verti Music Hall

06.05. Köln, Palladium

