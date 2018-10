Das Line-Up für dieses jahr ist komplett! Unter anderem werden am 17. November folgende Bands in Eindhoven zu sehen sein Turbonegro • Danko Jones • Kadavar • DeWolff • Zeke • Supersuckers • Dwarves • Nick Oliveri – Death Electric • Lucifer • The Vintage Caravan uvm.

Hier die neusten Zugänge von letzter Woche:

Cirque du Mort, The Dahmers, del-Toros, The HelloWeeners, Het Orakel (Johannes de Boom), John Robertson, Prima Donna und The Vintage Caravan.

Das Line-Up vom Helldorado 2018 ist nicht nur ein Geheimtipp für alle Mitglieder der Turbojugend. Denn neben diversen coolen Bands wie Turbonegro, Danko Jones, Zeke, Kadavar oder den Dwarves lassen auch Circus Side-Shows und Comedy Acts nicht nur die Herzen der hedonistischen Feierjugend höher schlagen.

Wer ein 360° Rundumsorglosindooefestivalkpaket erleben will, sollte im November nach Eindhoven kommen.

Fogende Bands und Künstler werden diese Jahr auftreten:

Bands: Banane Metalik, Danko Jones, Death Alley, DeWolff, del-Toros, Dwarves, Greenleaf, Hola Ghost, Kadavar, Lucifer, Monolord, Nick Oliveri – Death Electric, Prima Donna, Supersuckers, The Dahmers, The Devils, The HelloWeeners, The Hip Priests, The Picturebooks, The Vintage Caravan, Turbonegro, Vurro, Zeke

(Circus) side-show: Cassi Nova & Miss Riskina, Cirque du Mort, Death do us part dangershow, Drown the Clown, Het Orakel (Johannes de Boom), The rock ’n roll wrestling bash

Comedy: Adam Bloom, Glenn Wool, John Robertson

Tickets gibt es direkt über die Homepage des Festivals für schlanke 49.- Euro

Im Klokgebouw gibt es drei Venues mit drei Bühnen und bietet Platz für ca. 5000 Besucher. Und so sah es bei der Premiere 2017 aus.

Kommentare

