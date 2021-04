Ars Vivendi – Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 1 und 2

Name des Spiels: Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 1 und 2

Hersteller/Verlag: Ars Vivendi Verlag

Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 1 Erscheinungsdatum: 15.05.2012

Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 2 Erscheinungsdatum: 22.06.2015

Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 1 Preis: 13,95 €

Bier-Quiz 66 neue Fragen rund um den Gerstensaft Teil 2 Preis: 12,95 €

Art: Kartenspiel mit 66 Quizkarten

EAN: 4250364112482 und 4250364114547

Links: https://arsvivendi.com/Buch/Search/4250364112482-Bier-Quiz und https://arsvivendi.com/Buch/Search/4250364114547-Bier-Quiz-2

Es gibt Spiele, die jedes Jahrzehnt überdauern. Dazu gehört das simple wie einfache Quiz, welches seit Jahrzehnten (wenn wir nicht Jahrhunderte sagen wollen) die Gesellschaft begeistert. Ob im direkten Duell, als Wettkampf in einer kleinen Runde oder zu Hause bei einer TV-Serie – das Frage- und Antwort-Spiel verbindet und bringt Menschen zusammen. Aktuell geht das ja leider nur in ganz kleinen Gruppen und so treffen wir uns für diesen kleinen Bericht zum Bier-Quiz-Duell, dazu gibt es natürlich frisch gezapftes Pils aus der heimischen Zapfanlage.

Ars Vivendi Verlag setzt wie beim Metal Quiz auf ein vernünftiges Äußeres seiner Produkte. Im Gegensatz zum ersten Bericht meiner Kollegen werden beide Bier-Quizze nicht in einer Metallhülle innerhalb Deutschlands versandkostenfrei an euch versendet, sondern in einem stabilen Pappschuber, der immer noch elegant und alles andere als billig rüberkommt. Jede Version kommt auf 66 Fragen und führt uns durch die schöne breite Bierlandschaft, die bei uns in Deutschland einen kulturellen Stellenwert hat, der unserer geliebten Rock- und Metalmusik gleichkommt.

Ars Vivendi! geben folgende Inhaltsangabe zu den beiden Bier-Quizzen, die man ohne Anmerkungen so stehen lassen kann:

Werden Sie zum Bierexperten mit dem Bier-Quiz von ars vivendi! Das perfekte Partyspiel für alle Bierliebhaber und das ideale Geschenk für die nächste Grillfeier. Vom Hopfen bis zur Hefe, vom Alt bis zum Weizen: 66 Fragen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen rund um den beliebten Gerstensaft garantieren Rätselspaß in fröhlichen Runden und offenbaren, wer sich wirklich auskennt mit dem süffigen Nass. Na dann, Prost! 66 Spielkarten in hochwertiger Box mit Anleitung. Beispielfragen: – Wann wurde das Bayerische Reinheitsgebot verfügt? – Wer braute den ersten Sud nach Pilsener Brauart?

Beide Pakete schnell geöffnet wird das ähnliche, aber durch abgeänderte Farben abgegrenzte Design deutlich. Teil 1 und 2 können ohne Probleme gemixt werden und es ist auch völlig belanglos, dass man weiß, welche Karte zu welcher Auflage gehört. Sehr cool und was einem geübten Biertrinker direkt ins Auge springt, ist die Größe der Karten, die einem Bierdeckel gleichkommen. Beim Metal-Quiz wurde der Schwierigkeitsgrad moniert. Beim Bier-Quiz liegt die Quote bei mir und meinem ebenfalls geübten mit Trinker bzw. Quizzer bei ca. 30 bis 50 Prozent, welches wir für ein Fach-Quiz als völlig in Ordnung einstufen.

Natürlich möchte man nicht nur als unwissender Trottel abgestraft werden und ohne dabei was zu lernen und sich durch Ausschlussverfahren einen Weg durch Hopfen, Gerste und Malz zu bahnen, wäre auch etwas langweilig. So kommen die sehr ausführlichen Antworten, die den Konsumenten nicht nur billig mit a, b oder c im Dunkeln stehen lassen, gut an. Die Ersteller Dicker, Barbara, Kurz und Hans setzten neben den Spaßfaktor auch auf Wissensweitergabe, die den Wissensschatz des trinkbaren Gutes weiter auffüllt.