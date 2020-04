As I Lay Dying: Impericon Festivals 2020 verschoben

Aufgrund der Corona-Krise werden die Impericon Festivals, auf welchen As I Lay Dying als Headliner angekündigt wurden, vom April in den September 2020 verschoben.

Heute veröffentlichte das Festival die neuen Termine ebenso wie sämtliche Bands (unterschiedliches Line-Up in jeder Stadt):

Impericon Festivals 2020

As I Lay Dying

W/ Eskimo Callboy, Bury Tomorrow, Neaera, Lionheart, Your Demise, Jinjer, The Plot In You, Annisokay, Our Hollow Our Home, Kaiba, Landmvrks, Watch Out Stampede, Une Misère, Thousand Below, Orbit Culture

05.09.2020 DE Oberhausen

06.09.2020 CH Munich

11.09.2020 DE Zürich

12.09.2020 DE Leipzig

13.09.2020 AT Vienna

Nach einem unglaublich starken Comeback mit ihrem aktuellen Album Shaped By Fire (Charts: Deutschland #6, Österrecih #9, Schweiz #15, USA Hard Music #1, Australien #3, UK Rock #4) kehren As I Lay Dying im Herbst zurück auf die europäischen Bühnen.

Seht euch das Musikvideo zu Blinded hier an:

Holt euch die Single digital hier: https://nblast.de/AILD-Blinded

Shaped By Fire wurde von der Band produziert und von Joseph McQueen im Sparrow Sound in Los Angeles, CA gemischt; das Mastering wurde von Ted Jensen im Sterling Sound in Nashville, TN übernommen. Die einzige Ausnahme bildet der Track My Own Grave, der von As I Lay Dying produziert, von Drew Fulk co-produziert und von Adam “Nolly” Getgood gemischt wurde. Das Artwork wurde von Corey Meyers geschaffen.

Shaped By Fire ist in folgenden Formaten erhältlich:

• CD Digipak

◦ Black Vinyl

◦ Clear Vinyl

◦ Beer W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 2000) (USA)

◦ Bone W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 500) (USA)

◦ Red W/ Black Splatter Vinyl (Limited to 250) (USA)

◦ Orange / Black Swirl Vinyl (Limited to 250) (USA)

• T-Shirt Bundle (inkl CD digipak & T-Shirt: S-XXL) (USA)

Das Album sowie begleitendes Merchandise kann ab sofort hier vorbestellt und gehört werden: http://nblast.de/AILDShapedByFire

Shaped By Fire Tracklist:

1. Burn To Emerge

2. Blinded

3. Shaped By Fire

4. Undertow

5. Torn Between

6. Gatekeeper

7. The Wreckage

8. My Own Grave

9. Take What’s Left

10. Redefined

11. Only After We’ve Fallen

12. The Toll It Takes

Mehr zu Shaped By Fire:

Shaped By Fire Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LdUhTHGR1Tk

Redefined Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=UnQUDQpnG3M

My Own Grave Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Q0wbyQRRQJA

Album Trailer #1: https://www.youtube.com/watch?v=xtG6uWeFq4w

Album Trailer #2: https://www.youtube.com/watch?v=ohQfQjKqc74

Album Trailer #3: https://www.youtube.com/watch?v=Jpd6OdRa7Ow

Album Trailer #4: https://www.youtube.com/watch?v=WeQHgvCZGrE

Album Trailer #5: https://www.youtube.com/watch?v=rirSbqjUcHc

Album Trailer #6: https://www.youtube.com/watch?v=Y92wOP5Lfvs

As I Lay Dying sind:

Tim Lambesis – Vocals

Nick Hipa – Guitars

Phil Sgrosso – Guitars

Josh Gilbert – Bass Guitar & Vocals

Jordan Mancino – Drums

www.asilaydying.com

www.facebook.de/asilaydying

www.nuclearblast.de/asilaydying