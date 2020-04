The Wild!: Quarantäne Konzert via Facebook Samstag 04.04. (neuer Termin)

Am Samstag wird das krankheitsbedingt ausgefallene Quarantäne Konzert nachgeholt.

Wie viele Bands wollten auch The Wild! gerade bei uns auf Tour sein. Da das aber momentan unmöglich ist, spielen die Kanadier in ihrer Heimatstadt Vancouver am Samstag, den 04.04., um 21:00 unserer Zeit ein „Full On“ Konzert und streamen es via Facebook live in die Wohnzimmer der Fans!

“In a time where our genre has never seemed more lost, we stay the course, Some of us still believe in rock and roll music and this album is for those of us that do.” Dylan Villain Sänger/Gitarrist

Line-Up

Dylan Villain – Vocals/Guitar

Benny The Kid – Guitar

Boozus – Bass/Vocals

Crash Anderson – Drums