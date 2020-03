As I Lay Dying: veröffentlichen Single „Destruction Or Strength“ um ihren Crewmitgliedern und Wohltätigkeitsorganisation zu helfen

Feeding San Diego

Mit der Schließung all der Schulen in unserem Staat, ist Feeding San Diego gerade ausgesprochen aktiv dabei, freie Mahlzeiten an die Schüler zu verteilt, die sich zuvor auf freie und preisreduzierte Schulmahlzeiten als wichtiger Bestandteil ihrer Ernährung verlassen mussten.vertieft ebenfalls seine Anstrengungen auch Senioren, Familien mit niedrigem Einkommen und all die Arbeiter im Service, im Tourismus und in der Gastwirtschaft zu versorgen – all jene, welche gerade aufgrund plötzlicher Arbeitslosigkeit finanziell schwierige Zeiten durchmachen. Der zweite Teil von allem, was gespendet wurde, wird als finanzielle Spende an diese Organisation geschickt um ihnen dabei zu helfen den Hunger unserer Gesellschaft zu stillen.

Wir wissen, dass gerade ein rauses Klima für uns alle herrscht, daher erwarten wir von niemanden, dass er spendet.

Aber wir hoffen, dass bereits die Veröffentlichung des bisher unveröffentlichten Materials einen positiven Effekt auf die hat, die sich darüber freuen.

Bleibt sicher und nett zu einander. Wir stehen das zusammen durch.“

Das letzte Album der Band, Shaped By Fire, wurde von As I Lay Dying produziert und von Joseph McQueen in den Sparrow Sound in Los Angeles, CA, gemixed, während das Masteringfinish von Ted Jensen aus den Sterling Sound Studios in Nashville, TN stammt. Die einzige Ausnahme ist der Track My Own Grave, welcher von As I Lay Dying produziert wurde, von Drew Fulk co-produziert und von Adam “Nolly” Getgood gemixt. Das Artwork stammt von Corey Meyers.