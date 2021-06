As I May: unterzeichnen für die Veröffentlichung des dritten Albums bei Uprising Records

Die finnischen Modern Metalheads As I May haben für die Veröffentlichung des dritten Albums Karu bei dem neuen deutschen Label Uprising Records unterschrieben. Das Album soll im November 2021 erscheinen.

Uprising Records gehört zum dänischen Label Target, das unter anderem auch die Sublabel Emanzipation, From The Vaults und Mighty Music unter sich hat.

Nach dem hochgelobten 2019er Album My Own Creations haben As I May mit Karu ein Album komponiert, das noch moderner daherkommt. Knallhart, mit jeder Menge Nerven und Punch, aber mit einer Betonung auf den großen Refrains.

As I May sind schon seit langem als Support für Semblant bestätigt. Die Europatournee, die mehrere Male wegen Covid und dem Lockdown verschoben werden musste, ist jetzt mit folgenden Daten bestätigt:

09.02.2022: Rock Fabrik, Ubach Palenberg, Deutschland

10.02.2022: Z-7, Pratteln, Schweiz

11.02.2022: Rock Palast, Bochum, Deutschland

12.02.2022: Baroeg, Rotterdam, Niederlande

13.02.2022: Belvedere, Namur, Belgien

14.02.2022: The Dome, London, Großbritannien

15.02.2022: La Boule Noire, Paris, Frankreich

16.02.2022: Rock and Eat, Lyon, Frankreich

18.02.2022: Hard Club, Porto, Portugal

19.02.2022: RCA Club, Lisboa, Portugal

20.02.2022: X Club, Seville, Spanien

21.02.2022: Caracol, Madrid, Spanien

22.02.2022: Bóvedo, Barcelona, Spanien

24.02.2022: tba, Milano, Italien

25.02.2022: Backstage, München, Deutschland

26.02.2022: Café Central, Weinheim, Deutschland

27.02.2022: Randal Club, Bratislava, Slowakei

28.02.2022: tba, Berlin, Deutschland

Aus dem Land der tausend Seen melden sich As I May. Ihre Inspiration beziehen sie aus dem Modern Metal, behalten aber sowohl schöne Melodien und große Refrains im Auge und lassen in ihren Songs sowohl Clean Vocals als auch Screams hören. Damit konnten sie bereits auf ihrem letzten Album My Own Creations großartige Songs präsentieren – ein Rezept, das sie beibehalten wollen, denn wer würde schon ein Gewinnerteam auswechseln?

Line-Up:

Tipi Nokelainen – Bass und Clean Vocals

Lasse Hiltunen – Gitarre und Screams

Jani Valhola – Gitarre und Backgroundgesang

Leevi Räsänen – Schlagzeug

As I May Discography:

Speak No Evil (2017)

My Own Creations (2019)

Karu (geplant für November 2021)

As I May online:

Web page:

https://asimay.com/

Facebook:

https://www.facebook.com/asimay.official/

Instagram:

https://www.instagram.com/asimay_official/

Twitter:

https://twitter.com/asimay_official

Tumblr:

https://asimayofficial.tumblr.com/

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/6RK7Xn39VaxdJNqhYVhVEk?si=KFKmQbcoQgasrBBMSrleOg

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCREsDJXXKNsSso1nX_E7DxQ