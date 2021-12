Die schwarzen Fächer unserer diesjährigen Wühlkiste scheinen einfach nicht leer zu werden. Dieses Mal sind es die Amerikaner Ashes For The Mute, die im Juli dieses Jahres ihr Debüt Celestial Revelations herausgebracht haben. Verfügbar ist Celestial Revelations als Kassette und CD.

Ashes For The Mute wurden 2017 ursprünglich in Athens (Georgia) von Jacob St. Amand als ein Solo-Doom-Projekt gegründet. Nach seinem Umzug nach Denver (Colorado) veröffentlicht er das Demo The Pantheist, welches ein wesentlicher Fortschritt in Richtung Black Metal darstellte. Kurz nach diesem Release gesellten sich Donovan Parran (Gitarre), David Aspesi (Bass) und Spy (Schlagzeug) zu ihm und so konnte die Musik auch live performt werden. Coronabedingt konnte jedoch nur eine einzige Liveshow in Denver gespielt werden. Polly / Corona verhinderte auch hier viele Chancen für die Band.

Shit happens, also haben sich Ashes For The Mute in dieser zwanghaft konzertlosen Zeit die Mühe gemacht, ihren Erstling fertigzustellen. Die komplette Produktion, Aufnahme, Mix und Mastering übernahm dabei Bandgründer / Sänger und Gitarrist Jacob St. Amand selbst. Das ist ihm recht gut gelungen, wobei man da vielleicht noch das eine oder andere, gerade im instrumentalen Bereich hätte herausholen können. Etwas zu sehr in den Hintergrund geraten ist aus meiner Sicht hierbei das Schlagzeug.

Trotzdem empfinde ich persönlich Celestial Revelations als ein sehr gelungenes Debüt von Ashes For The Mute. Celestial Revelations enthält einiges an bösen und morbiden Melodien. Zudem besitzt es eine gewisse Bitterkeit, die aus den Tiefen des Black Metals herauskommt. Es wirkt in etwa so wie eine übelriechende Gallenflüssigkeit oder der Schwefelgeruch des Höllenfeuers selbst. Das Quartett aus Denver zeigt zudem, dass es ein sehr gutes Gefühl für technische Feinheiten besitzt.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Ashes For The Mute – Celestial Revelations in unserem Time For Metal Release-Kalender.