Austere: veröffentlichen neue Single „Storm Within My Heart“

Im Vorfeld ihrer bevorstehenden Australien-Tournee präsentieren Austere die letzte Vorab-Single Storm Within My Heart aus dem kommenden neuen Album The Stillness Of Dissolution des Black & Dark Metal-Duos. Die Band aus Wollongong in New South Wales wird ihr neues Album am 6. Juni 2025 in voller Länge veröffentlichen.

Mit ihrem fünften Album The Stillness Of Dissolution begeben sich Austere auf eine düstere Reise, die durch den Abgrund der Zeit, die unausweichliche Rückkehr der Ordnung zum Chaos in die schwarze Leere führt. Mit den Worten des Dichters: Alles, was entsteht, ist es wert, dass es vergeht.

Nach Beneath The Threshold (2024), mit dem das australische Duo nach seiner 13-jährigen Pause und dem Zwischenalbum Corrosion Of Hearts (2023) die musikalische Gegenwart definierte und die musikalische Zukunft einläutete, folgt nun das neue Album. Das neue Album bringt eine insgesamt schwärzere Note in ihren Sound. Diese leichte Veränderung stellt natürlich keine einfache nostalgische Rückkehr zu den alten Tagen dar, denn Austere bleiben im Rahmen der reiferen und definierteren Version ihres besonderen Stils des depressiven Black Metal, der ihre größere Erfahrung und Entwicklung als Künstler widerspiegelt.

Wie immer bleibt das klangliche Erbe von Austere auch auf The Stillness Of Dissolution lebendig. Ihre Wurzeln im frühen nordischen Black Metal und dessen depressiven skandinavischen Ablegern bleiben deutlich hörbar. Das gilt auch für ihre jüngere Entwicklung hin zu gefühlvoller Ausdruckskraft und zusätzlichen Blackgaze-Anleihen.

Austere ist aus einem Soloprojekt des Multiinstrumentalisten und Sängers Desolate alias Mitchell Keepin hervorgegangen, der sich 2005 mit dem Schlagzeuger, Keyboarder und Sänger Sorrow alias Tim Yatras zusammengetan hat. Das Debütalbum Withering Illusions And Desolation (2007) sowie die beiden Split-Veröffentlichungen Only The Wind Remembers / Ending The Circle Of Life (mit Lyrinx, 2008) und Bleak… (mit Isolation, 2008), die Austere zum Teil auf der EP Only The Wind Remembers (2008) wiederveröffentlichten, waren geprägt von den charakteristischen frostigen Gitarren und den hohen Schreien und Klagelauten. Das zweite Album To Lay like Old Ashes folgte 2009 und zeichnete sich weiterhin durch einen rauen Sound, aber durch eine verfeinerte Produktion aus.

Zu diesem Zeitpunkt beschlossen beide Musiker, sich auf andere Projekte zu konzentrieren und Austere ging in den Winterschlaf, bis sich das Duo 2021 wieder zusammenfand. Die Zahl der Anhänger war während ihrer Abwesenheit nur durch Mundpropaganda gewachsen.

Mit The Stillness Of Dissolution kehren Austere in Schwarz zurück, doch die Australier behalten auch all die subtilen Grautöne bei, die die kontinuierliche Entwicklung ihrer Musik zu einer spannenden Erfahrung neuer Klangräume aus dunkler Materie machen.