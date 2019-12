Axel One: We Butter The Bread With Butter-Bassist mit Falco-Cover von „Jeanny“ online

Fünf Jahre nachdem Axel One sein erstes Falco-Cover zu Out Of The Dark in den Internetäther entlassen hat, hielt er es nun für die richtige Zeit ein weiteres Werk des österreichischen Superstars in ein metallisches Gewand zu hüllen.

Wie schon bei Out Of The Dark hat sich Axel One tatkräftige Unterstützung namenhafter Musiker geholt. So zum Beispiel produzierte Hannes Kelch (Gitarre Alligatoah & Luke Mockridge) das Cover zum kontroversen Falco-Klassiker Jeanny. Gesangliche Unterstützung wird durch Dave Grunewald (ex-Annisokay) & Kate Kaputto geleistet. Die Gitarren spielen u.a. Chris Hermsdörfer von Beyond The Black sowie Daniel Fellner von Seiler & Speer. Marco Pogo von Turbobier mimt den Reporter.

Seht hier das Video:

Axel One ist nicht nur ein wunderschönes Insta-Metal-Model, er verkörpert auch den polyglotten Ekklektizismus einer virtuellen Zitruspresse aus Damaszenerstahl. Neben seiner erfüllenden Rolle als Bassist und Performanceartist bei verschiedenen internationalen Bands (We Butter The Bread With Butter, Turbobier, Placenta) verdingt er sich unheimlich gern als multiinstrumenteller Musikautor und Produzent und ist ganz nebenbei auch noch multivitaminsaftverachtender Moderator seines eigenen Internet-Formats Berlin Metal TV.

