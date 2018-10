Axel Rudi Pell veröffentlicht heute mit The Wild And The Young eine neue Digital-Single und Lyrik-Video. Der Song stammt vom aktuellen Album Knights Call.

Axel Rudi Pell sagt: The Wild AndThe Young ist nach dem Intro die Eröffnungsnummer unseres aktuellen Longplayers Knights Call und auch der Opener unserer diesjährigen Tournee. Von den Fans sehr positiv aufgenommen werden wir auch den zweiten Teil der Tour, die am 18.10. beginnt und am 04.11. endet, damit beginnen. Auch persönlich denke ich, dass dieser Song einer der besten Opener ist, den wir jemals hatten, sehr powervoll und mit einem Chorus ausgestattet, der sofort ins Ohr geht. Wir freuen uns auf die Tour!“

Axel Rudi Pell – „The Wild And The Young“ (Official Lyric Video)

Knights Call erschien über Steamhammer/SPV weltweit im März 2018.

Das Album stieg auf Platz 9 in die deutschen Charts ein, in der Schweiz auf Platz 15 und in Österreich auf Platz 26. Weiterhin konnte sich das Album chartsmässig in Schweden, Belgien, UK und den USA behaupten.

Axel Rudi Pell geht im Oktober und November auf den zweiten Teil der Knights Call-Tour, diesmal als Haupt-Support sind The Unity mit dabei und zusätzlich noch bei ausgewählten Shows Chris Bay(*):

Axel Rudi Pell – „Knights Call“ – Tour 2018 – Part 2

18.10. Bremen – Aladin

24.10. AT-Wien – Szene *

26.10. Memmingen – Kaminwerk

27.10. Leipzig – Hellraiser

30.10. Langen (Frankfurt) – Neue Stadthalle *

31.10. Karlsruhe – Substage

02.11. Emden – Live Music Center

03.11. Weissenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

04.11. Köln – Essigfabrik

