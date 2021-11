Backbite Records: Turmoil – „The Process Of“ Re-Release am 12.11.2021

Das auf Hardcore/Punk spezialisierte deutsche Label Backbite Records bringt nach dem Halloween Drop Sale von Integrity und dem Blitzkid Drop Sale vom Freitag letzter Woche nun den nächsten Hammer Drop Sale. Am Freitag, dem 12.11.2021, heißt er erneut schnell sein beim Drop Sale von Backbite Records. Wer zu spät ist, wird blöd dreinschauen, das zeigten bereits die letzten beiden Drop Sales.

Dieses Mal ist es das Album The Process Of von Turmoil. The Process Of erfährt 22 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung nun bei Backbite Records eine Wiederveröffentlichung.

The Process Of war das zweite Album der Band aus Pennsylvania, die sich 1992 gegründet hatte und 2009 auflöste. Turmoil liefern auf The Process Of Hardcore Punk der besonderen Art. Pure Aggression schleudern sie auf The Process Of dem Hörer um die Ohren. Von anderen Hardcore Punk Bands dieser Epoche heben sie sich besonders durch erfinderische Melodien ab. Songs wie The Discipline Of Self Loathing, Killing Today For A Better Tomorrow, Fear Of Falling Down oder Dear Jon beinhalten unterschiedliche Tempi und schnelle Taktwechsel. Turmoil waren definitiv eine der besten des Genres.

Lange war das Album auf Vinyl nicht mehr verfügbar, auch das Re-Release zum 15. Jubiläum aus dem Jahr 2014 war schnell ausverkauft und konnte nur noch zu Mondscheinpreisen ergattert werden. Dem wird jetzt Backbite Records für kurze Zeit mit dem Re-Release ein Ende machen. Ihr solltet aber schnell sein und nicht auf den Mondaufgang am 12.11.2021 warten, denn die Auflagen werden, wie bei Backbite Records üblich, nur in kleinen Mengen vorhanden sein.

Folgende Vinylversionen sind erhältlich: solid white, transparent yellow, transparent red und transparent turquiose. Der Verkauf von The Process Of beginnt am 12.11.2021 um 18:00 Uhr. Also schnell sein, wenn weg, dann weg!!!

Hier kommt ihr direkt zum Shop von Backbite Records: https://www.backbite-records.de