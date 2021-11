Nash Albert: veröffentlicht erste Single „Autumn Rain“ aus dem kommenden Album „Yet“

Autumn Rain ist die erste Single-Auskopplung des georgischen Singer/ Songwriters und Rockpoeten Nash Albert aus dem neuen Album Yet, das am 28.01.2022 via MIG Music erscheinen wird.

Yet wurde u.a. produziert von Tim Palmer. Die englische Produzentenlegende hat auch schon mit U2, Robert Plant, Tears For Fears, Bowie’s Tin Machine, Texas und Tarja Turunen zusammengearbeitet. Gemastert wurde Yet von Bob Ludwig, die erste Single-Auskopplung Autumn Rain ist ein leicht verträumter, melodischer Song, der perfekt die Melancholie dieser Jahreszeit widerspiegelt.

Seine musikalische Karriere startete Nash mit der Band Salamandra in Moskau. Mit Salamandra, alles gute Freunde vom College, ging er 1991 nach Amerika, um dort zu touren und sich eine Karriere aufzubauen. Schützenhilfe bekam er dabei vom Atlantic Records – Boss Ahmet Ertegun, der Nash dabei tatkräftig unterstützte, seine erste Single aufzunehmen. Der in Texas lebende englische Gitarrist Alan Shacklock produzierte die Tracks. Shacklock hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits einen Namen als Mitglied der Band Babe Ruth und vor allem als Produzent der Steve Gibbons Band, Bonnie Tyler, The Alarm und Jeff Beck gemacht. 1994 löste sich Salamandra auf, die Band ging zurück nach Europa, Nash Albert blieb noch für ein paar Jahre in den USA.

Danach war Nash Albert u.a. Frontmann der erfolgreichen sowjetischen Band Blast (Blast Unit Moscow), der britische NME bezeichnete Blast als “the godfathers of the Russian alternative scene”.

2013 produzierte übrigens Killing Joke’s Martin “Youth” Glover das erfolgreichste Blast – Album Krisis Of Genre.