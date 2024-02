MIG Music: kündigt spannende Veröffentlichungen aus dem reichhaltigen Erbe des legendären Rock-Schlagzeugers Ginger Baker an

Unter dem Banner Ginger Baker Archive freuen wir uns darauf, Ende Mai mit der erstmaligen vollständigen Veröffentlichung der Beat Club-Aufnahmen von 1970 der wegweisenden Ginger Baker’s Airforce unter dem Titel What A Day weltweit den Musikliebhabern die erste Veröffentlichung zu präsentieren.

Nächster Stepp folgt Ende Juli mit der CD Veröffentlichung von Airforce II, zum ersten Mal mit unveröffentlichten Bonus und alternativen Aufnahmen in den unterschiedlichen Formen und Inhalten, wie das Album ursprünglich in den Ländern wie England oder Deutschland mit verschiedenen Tracks erschienen ist. Viele weitere Veröffentlichungen werden folgen und sind schon in Vorbereitung.

Das MIG-Team ist stolz darauf, diese Projekte in Zusammenarbeit mit renommierten Experten wie Peter Brkusic und Johannes Scheibenreif aus Wien sowie weiteren engagierten Unterstützern umzusetzen. Gingers Katalog wurde leider teilweise lieblos und unvollständig und in nicht akzeptabler Qualität veröffentlicht. Wir sind entschlossen, dies zu ändern und Ginger seinen Platz in der Geschichte der Rockmusik mit gebührendem Respekt und Hingabe wieder zu sichern.

Wir laden alle Musikbegeisterten dazu ein, sich auf eine unvergessliche Reise durch die zeitlose Musik dieses Ausnahmetalents zu begeben.