Epitaph – Five Decades Of Classic Rock

Artist: Epitaph

Herkunft: NRW, Deutschland

Album: Five Decades Of Classic Rock

Spiellänge: ca. 216:20 Minuten

Genre: Progressive Rock, Classic Rock, Hard Rock, Kraut Rock

Release: 26.06.2020

Label: MIG Music

Link: https://www.epitaph-band.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Cliff Jackson

Gitarre – Heinz Glass

Bassgitarre, Gesang – Bernd Kolbe

Schlagzeug – Carsten Steinkämper

Tracklist CD 1 = 1971 – 1985:

Stop Look And Listen – Live Visions – Acoustic-Live Early Morning – Live Crossroads – Live Little Maggie – Acoustic Reflections Woman Big City In Your Eyes Return To Reality On The Road – Live Bad Feeling – Live Summer Sky – Acoustic Heartless Ain’t No Liar

Tracklist CD 2 = 2000 – 2019:

Hole In My Head Cold Rain Evermore Remember The Daze Ships In The Dark East Of The Moon Dancing With Ghosts Ride The Storm Can’t You See – Live Nightmare One Of These Days – Live Sad Song Windy City Lost In America Keep Standing Like A Rock

Tracklist CD 3 = Bonus – Covers, Demos & Jams:

What’s Going On – New Are You Ready – New Sympathy – New Albatross – New All Along The Watchtower – Acoustic Edge Of The Knife Villanova Junction – Acoustic Love Child Good Times Who Do You Love – Live Train To The City – Demo Outside The Law – Acoustic Jam Sad Song – A Capella

Epitaph haben vor wenigen Tagen ein drei CD starke Best Of mit dem Namen Five Decades Of Classic Rock auf die Reise geschickt. In fast vier Stunden bringen die Deutschen alte Schule zurück auf die große Bühne. Als Pioniere der nationalen Progressive Rock, Classic Rock, Hard Rock und Kraut Rock Szene. Die Geschichte der Gruppe beginnt bereits im Winter 1969/70 und noch heute haben die Musiker unter Kennern einen hohen Stellenwert inne. Von NRW ging es schnell nach Hannover, um aus Niedersachsen die ganze Welt zu erobern. Als erste deutsche Rockband produzierten sie in Amerika einen Longplayer, in den Chicagoer Omega-Studios wurde Outside The Law geboren.

Five Decades Of Classic Rock besteht aus drei gleich starken Säulen. Die erste CD wurde mit Material aus den Jahren 1971 – 1985 versehen. Stop Look And Listen, Visions, Early Morning und Crossroads bringen direkt Livefeeling in die Bude. Widrigkeiten in den USA zwangen Epitaph zur Rückkehr nach Deutschland. Durch den Konkurs ihrer amerikanischen Plattenfirma fürchteten die Musiker, für die Schulden geradestehen zu müssen, und lösten sich schlussendlich im Januar 1975 auf.

Neben elektronisch versetzten Songs gibt es immer wieder Akustikversionen, die Tiefe in die Produktion bringen. Die zweite Scheibe bringt uns in frische Fahrwasser von 2000 bis 2019. In dieser Phase produzierten sie gut die Hälfte ihrer Veröffentlichungen und erlebten, wie man es im Volksmund sagt, einen zweiten Frühling. Hole In My Head, Cold Rain und Evermore dürfen hier wiederum eröffnen. Durch diverse prägnante Ereignisse konnte das Quartett nie seine verdienten Früchte ganz einfahren. Parallelen zu Gruppen wie Grobschnitt bleiben bestehen, mit dem Unterschied, dass Epitaph international noch heute einen wohlklingenden Namen haben. Nightmare oder Sad Song bleiben im Kopf. Zur falschen Zeit am falschen Ort trifft wohl selten so zu wie hier. Die Bonus-CD mit Covern, Demos & Jams beweist noch einmal Kraut Rock in Perfektion. Im gesetzten Alter dürften die Künstler dennoch mit ihrer abwechslungsreichen Karriere zufrieden sein.