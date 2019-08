Bad Wolves: kündigen ihr zweites Album „N.A.T.I.O.N.“ für den 25.10. an

Die Breakout Rock Band Bad Wolves kündigt ihr neues Album N.A.T.I.O.N. an, das am 25. Oktober via Eleven Seven Music erscheinen wird.

Das Folgewerk zum Band Debüt Disobey aus dem Jahr 2018 demonstriert über 12 Songs hinweg die musikalische Weiterentwicklung der Band um Frontmann Tommy Vext: „Wir haben es verfeinert und eine noch fokussiertere Version unseres Sounds kreiert – Im Grunde genommen ist es so, als ob wir all das, was wir an unserem ersten Album am meisten lieben mit Steroiden übergossen hätten, um eine Achterbahnfahrt emotionaler Erfahrungen zu schaffen“, so Vext. Drummer und Gründungsmitglied John Boecklin ergänzt: „N.A.T.I.O.N. ist für uns definitiv ein großer Schritt in die richtige Richtung – wir entwickeln uns konstant weiter. Es ist erst unser zweites Album und ich bin sehr gespannt darauf“.

Auf dem neuen Werk wird neben der bereits erschienenen Rock Hymne Killing Me Slowly auch die erste, härtere, vorab Single I’ll Be There zu finden sein.

Aktuell spielen Bad Wolves die letzten Shows ihrer US Sommer Tour zusammen mit Papa Roach, bevor es Anfang November zusammen mit Five Finger Death Punch auf die nächste, sechswöchige Tour, durch die USA geht – Die anstehenden EU und GSA Tourdaten, bei denen die Band ebenfalls zusammen mit 5FDP und Megadeth zu sehen sein wird, werden am 9. September via https://megadeathpunch.com/ bekanntgegeben.

Bad Wolves, bestehend aus Tommy Vext (ex-Divine Heresy), Drummer John Boecklin (ex-DevilDriver), Gitarrist Doc Coyle (Vagus Nerve, ex-God Forbid), Gitarrist Chris Cain (Bury Your Dead) und Bassist Kyle Konkiel (ex-In This Moment) gelang im Jahr 2018 mit ihrer ersten Single, der Coverversion des The Cranberries Klassikers Zombie der internationale Durchbruch. Die Single konnte mittlerweile Platin Status in US, Doppel Platin in Canada, Gold in Australien und IMPALA Diamond in Europa erzielen. Die beiden folgenden Singles Hear Me Now & Remember When erreichten jeweils Platz 1 der Active Rock Charts in US, wobei das Erstlingswerk Disobey auf Platz #2 der Billboard Hard Rock Charts einstieg.

Kommentare

