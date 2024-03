Balance Of Power: präsentieren Musikvideo zu neuer Single „One More Time Around The Sun“

Fast 20 lange Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums Heathen Machine, meldet sich die UK Heavy Metal Band Balance Of Power mit neuen Bandmitgliedern und einem brandneuen Album zurück! Fresh From The Abyss erscheint am 19. April 2024 über Massacre Records.

Nach ersten Song-Auskopplungen, Never Be Here Again sowie Abyss, präsentiert uns die Band nun ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single One More Time Around The Sun!

„In dem Song geht es darum, dass man noch ein weiteres Jahr und dann noch ein weiteres Jahr und noch ein weiteres Jahr mit der Person verbringen möchte, die man liebt“, verrät uns Tony. „Normalerweise schreibe ich nicht über bestimmte Menschen, aber dieser Song wurde von meiner Liebe zu meiner Frau Diki inspiriert und davon, dass ich nicht will, dass sie endet. Hazel änderte die Melodie der Zeile „Take me one more time around the Sun“, was dem Refrain eine tolle Hookline verlieh. Lionel war für die Double-Time-Abschnitte verantwortlich, die den Song in Bezug auf die Soli auf eine andere Ebene hoben.“

Produziert wurde Fresh From The Abyss von Toby Jepson und Lionel Hicks, und wurde von Sam Lowe gemixt mit einem Remix von Mike Plotnikoff. Für das Mastering engagierte die Band Simon Francis, das Cover Artwork wurde von Antz White entworfen mit einem Design von Stuart Dilley.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: